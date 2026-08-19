Цьогоріч на день раніше: коли українці переведуть годинники на зимовий час і чому закон про скасування досі не діє

Двічі на рік мільйони людей у Європі й Україні переводять стрілки — і щоосені це супроводжується однаковими запитаннями: коли саме, куди крутити і чи не скасували вже цю практику. Відповідаємо по порядку, бо цього року є нюанс — перехід на зимовий час відбудеться трохи раніше, ніж торік.

За чинними правилами, на зимовий час переходять в останню неділю жовтня. У 2026 році вона випадає на 25 жовтня, тоді як минулого року годинники переводили 26-го. В Україні стрілки традиційно переводять о 4:00 ночі на годину назад — тобто в ніч із суботи 24-го на неділю 25 жовтня можна буде поспати на годину довше. Приємний бонус разового характеру, за який ми розплачуємося тим, що темнітиме тепер помітно раніше.

У Європейському Союзі механіка та сама, лише час інший — у Польщі та решті країн ЄС годинники переведуть тієї ж ночі о 3:00 на 2:00. Тож звична синхронність з європейськими сусідами збережеться, і різниця в часі з Варшавою чи Берліном не зміниться.

Найцікавіше в цій темі — не дата, а юридичний парадокс, у якому Україна живе вже третій рік. Верховна Рада ще влітку 2024 року ухвалила закон №4201, який мав раз і назавжди скасувати сезонне переведення годинників і закріпити на всій території країни єдиний час — зимовий. Документ передали на підпис президентові 21 серпня 2024 року, і відтоді він так і лежить непідписаним. Поки підпису немає, закон не набув чинності, тож формально все регулює урядова постанова аж 1996 року — саме вона й вимагає щороку переводити стрілки.

Ситуація в ЄС дзеркально схожа. Ще 2018 року Європейська комісія провела публічні консультації, у яких абсолютна більшість учасників висловилася за скасування переведення годинників. Європарламент навіть підтримав відповідне рішення, але держави-члени так і не змогли узгодити спільну позицію — головним каменем спотикання стало питання, який час лишати постійним, літній чи зимовий. У результаті і Європа, і Україна продовжують жити за системою, яку більшість, судячи з опитувань, давно хотіла б скасувати.

Аргументи проти переведення відомі давно. Медики фіксують у перші дні після зміни часу зростання скарг на сон, втому й загострення хронічних станів, а обіцяна колись економія електроенергії в сучасних умовах, за оцінками експертів, практично не працює. Втім, поки рішення не ухвалене остаточно ні в Брюсселі, ні в Києві, годинники продовжать жити подвійним життям.

Отже, запам’ятовуємо: у ніч на 25 жовтня 2026 року стрілки в Україні переводимо на годину назад. А наступне переведення — уже на літній час — за чинними правилами відбудеться в ніч з 27 на 28 березня 2027 року. Якщо, звісно, до того часу довгоочікуваний підпис під законом №4201 нарешті не з’явиться.