OPPO K15x: бюджетний смартфон із великою батареєю, Dimensity 6300 і захистом IP64

OPPO поповнила K-серію смартфоном K15x. Ставку компанія зробила на автономність і живучість, а не на рекордні характеристики.

Головна особливість новинки: акумулятор на 6500 мАч із зарядкою 45 Вт. За даними OPPO, він розрахований на 1800 циклів заряджання. Якщо повністю розряджати смартфон раз на 1,2 дня, через шість років батарея, за словами виробника, збереже щонайменше 80% початкової ємності. Це заява самої компанії, незалежних перевірок поки немає.

Екран тут 6,75 дюйма з роздільністю 720p і частотою оновлення 120 Гц. Картинка не буде надто чіткою, але інтерфейс має працювати плавно. Є також режими захисту зору.

За продуктивність відповідає Dimensity 6300 від MediaTek, доповнений технологією Tide Engine, яка має стабілізувати роботу пристрою. Корпус захищений від пилу та бризок за стандартом IP64, але занурення у воду він не витримає.

Камера отримала ШІ-функції: смартфон сам підбирає найвдаліший вираз обличчя на кадрі та покращує чіткість знімків.

K15x продається в білому та фіолетовому кольорах. Версія 6/128 ГБ коштує $200, що за офіційним курсом НБУ на 30 вересня (44,86 грн/$) становить близько 8 970 грн. Модифікація 6/256 ГБ обійдеться у $240, або приблизно 10 770 грн. Чи з’явиться смартфон в Україні, поки невідомо.