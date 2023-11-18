Старенький AMD Ryzen 7 2700X порівняли з AMD Ryzen 7 5800X3D і AMD Ryzen 7 7800X3D

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus вирішив дізнатися, наскільки змінилися процесори Ryzen 7 за 5 років.

Чіпи тестувалися в популярних іграх у парі з топовою відеокартою GeForce RTX 4090.

У Baldur’s Gate 3 процесор AMD Ryzen 7 2700X показав себе дуже погано, частота кадрів у 1080p нижча за еталонні 60 fps, всього 51 fps. З AMD Ryzen 7 5800X3D можна розраховувати вже на 106 fps, а з AMD Ryzen 7 7800X3D – на 121 fps.

У Cyberpunk 2077 ситуація краща. AMD Ryzen 7 2700X видає 96 fps, але з Ryzen 7 5800X3D можна грати при 186 fps, а з Ryzen 7 7800X3D частота підвищує вище за 200 fps.

У свіжій космічній RPG Starfield у Ryzen 7 2700X середні 55 fps. З Ryzen 7 5800X3D фреймрейт піднімається вище 90 fps, а з Ryzen 7 7800X3D наближається до 115 fps.

У Final Fantasy XIV: Endwalker у AMD Ryzen 7 2700X середні 140 fps, а у AMD Ryzen 7 5800X3D і AMD Ryzen 7 7800X3D близько 215 fps.

У Rainbow Six Siege власники Ryzen 7 2700X можуть розраховувати на 320 fps, власники AMD Ryzen 7 5800X3D – на 650 fps, AMD Ryzen 7 7800X3D – більш ніж на 715 fps.

Нарешті, у перегонах F1 2023 старий чіп забезпечує 191 fps, AMD Ryzen 7 5800X3D – 450 fps, AMD Ryzen 7 7800X3D – 510 fps.

Висновок – AMD Ryzen 7 2700X застарів. Геймерам з материнською платою AM4 слід замінити його на AMD Ryzen 7 5800X3D. А ось сенсу витрачатися на апгрейд до AMD Ryzen 7 7800X3D, який тягне за собою ще й купівлю матері AM5, немає.