Екран можна зняти: Bigme представила незвичайний смартфон HiBreak Dual 3

Компанія Bigme відкрила передзамовлення на HiBreak Dual 3 — смартфон із двома різними дисплеями. Основний призначений для читання та роботи з текстом, а додатковий кріпиться магнітами до задньої панелі й підходить для відео, соцмереж та інших Android-застосунків.

Спереду встановлений 6,13-дюймовий E-Ink-дисплей. У кольоровій версії щільність зображення становить 300 ppi для чорно-білого контенту та 150 ppi для кольорового. Виробник заявляє швидкість відображення до 85 кадрів на секунду. Також передбачена окрема модифікація з монохромним екраном.

Для нотаток і малювання можна використовувати стилус із розпізнаванням 4096 рівнів натискання. Він працює лише з E-Ink-панеллю.

Знімний дисплей — це 5-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю 1280 × 720 пікселів. Коли вона не потрібна, її можна від’єднати й користуватися смартфоном лише через екран з електронним чорнилом. Така конструкція дає змогу обирати дисплей залежно від завдання.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 8300. Покупцям пропонують конфігурації з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Сховище можна розширити картою microSD місткістю до 2 ТБ.

Смартфон працює на Android 16 та отримав акумулятор на 4450 мА·год із заряджанням потужністю 30 Вт. Передбачені підтримка 5G, NFC, стереодинаміки, два мікрофони й роз’єм USB-C. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, фронтальна — 5 Мп.

Ціна залежить від типу головного екрана та комплектації. В офіційному магазині Bigme комплект із монохромним E-Ink, додатковим LCD та пам’яттю 12/256 ГБ коштує 629 доларів. Аналогічна кольорова версія — 649 доларів, а варіант 16/512 ГБ із кольоровим екраном і знімною панеллю — 769 доларів.

Орієнтовне відправлення передзамовлень заплановане на початок — середину листопада.