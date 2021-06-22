Великий інтернет-магазин викрили в знищенні непроданої техніки

Журналісти з’ясували, що британський склад Amazon кожен день знищує величезну кількість товарів, в тому числі MacBook і телевізори. У компанії ж стверджують, що використовують непродану техніку як сировину для переробки або отримання енергії.





Незважаючи на твердження представників Amazon, колишній співробітник складу компанії заявив , що щотижня планується знищення близько 130 000 товарів. Приблизно половина з них нові, а друга половина – ті, що були повернуті покупцями. Іноді знищують до 200 000 одиниць. Ліквідуються і ноутбуки, і планшети, і медичні маски.

При цьому лише 28 000 товарів за один вивчений тиждень відправили нужденним. На звалище ж вирушили 124 000 товарів.

Справа в тому, що Amazon є майданчиком для сторонніх продавців. Зберігати товари на складі інтернет-магазину – дороге задоволення для них. Тому вигідніше знищувати вироби.