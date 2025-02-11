GeForce RTX 5070 Ti обіцяє стати кращою картою для розгону

У PC Gamer вважають, що у відеокарти GeForce RTX 5070 Ti є всі шанси стати найцікавішим GPU поточного покоління. І справа зовсім не в мультигенераторі кадрів MFG.

В основу GeForce RTX 5070 Ti ляже той самий GPU, що встановлений у GeForce RTX 5080. Йдеться про урізаний GB203. З характеристиками чіпа можна ознайомитися нижче:

Зазначено, що частота роботи складе від 2,3 до 2,45 ГГц. А це ще нижче, ніж у RTX 5080. Остання, як відомо, прекрасно піддається розгону і при частоті 3 ГГц демонструє чудові результати. Частота кадрів в ААА-хітах виростає на 10 %, при цьому температура і рівень TDP підвищуються незначно.

У зв’язку з тим, що у RTX 5070 Ti той самий GPU і ще нижча частота роботи, у PC Gamer вважають, що у картки буде ще більший розгінний потенціал, ніж у старшої моделі. Ймовірно, найвищий за довгі роки. Геймери цілком можуть розраховувати на приріст понад 10 % при OC.

Однак є невелика заковика. Високий розгінний потенціал демонструвала GeForce RTX 5080 у версії FE від NVIDIA. У RTX 5070 Ti такого не буде.