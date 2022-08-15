Новий флагман OnePlus Ace Pro миттєво став суперхітом

Офіційно представлений того тижня новий флагманський смартфон OnePlus Ace Pro вже надійшов у продаж у себе на батьківщині, в Китаї, і став суперхітом. Всього за 1 секунду авторам новинки вдалося заробити 15 мільйонів доларів!





Нагадаємо, апарат отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з 10-бітною матрицею з нестандартним співвідношенням сторін 20,1:9, роздільною здатністю Full HD+ 2400 × 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR.

Основою моделі, само собою, виступає топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1. Основна камера включає набір із трьох сенсорів роздільною здатністю 50, 8 та 2 мегапікселі. Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний датчик. Головною «фішкою» моделі стала надшвидкісна зарядка потужністю 150 Вт, яка поповнює акумулятор ємністю 4800 мА*год із 0 до 100% всього за 20 хвилин.

Базова версія моделі з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам’яті оцінена у 3499 юанів або близько 520 доларів. Версія з 16 ГБ оперативної пам’яті обійдеться в 3799 юанів (560 доларів). За топовий варіант із 16/512 ГБ доведеться викласти 4299 юанів (640 доларів).