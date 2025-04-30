Названо топ-5 найкращих відеокарт NVIDIA на квітень 2025 року

Портал TechRadar назвав найкращі графічні адаптери від компанії NVIDIA, які можна купити просто зараз. У топ потрапили три моделі лінійки Blackwell (серія GeForce RTX 5000) і дві Ada (GeForce RTX 4000).

На першому місці GeForce RTX 5070 Ti з 16 ГБ відеопам’яті формату GDDR7. Це найкраща відеокарта від NVIDIA в цьому поколінні. У неї адекватне поєднання ціни та продуктивності. Картка ідеальна для 1440p-геймінгу, але також непогано показує себе і в 4K. Однак є певні проблеми з доступністю і моделями за РРЦ.

«Народна» GeForce RTX 4060 на другій сходинці. Це найкраща бюджетна відеокарта NVIDIA на ринку. Вона хороша для 1080p, а завдяки DLSS і FG тягне деякі ААА-хіти навіть у 1440p. Однак 8 ГБ відеопам’яті в найближчому майбутньому може стати недостатньо.

Замикає трійку лідерів GeForce RTX 5080, субфлагманська актуальна картка «зелених». Вона в кілька разів дешевша за топову GeForce RTX 5090. При цьому вона годиться майже для всіх ігор з роздільною здатністю 4K. За продуктивністю GeForce RTX 5080 близька до GeForce RTX 4090.

Флагманська GeForce RTX 5090 на четвертому місці. У карти великий обсяг відеопам’яті (32 ГБ), вона підходить не тільки для ігор, а й для творчості (3D-моделювання, відеомонтажу, роботи з додатками на основі штучного інтелекту тощо). Але цінник дуже високий.

Замикає топ-5 від TechRadar графічний адаптер GeForce RTX 4070 SUPER. Це найкращий 3D-прискорювач NVIDIA минулого покоління. За продуктивністю вона порівнянна з актуальною GeForce RTX 5070, але дешевша.