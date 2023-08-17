Hardnews

Apple злякалася низького попиту на iPhone 15

17.08.2023
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Напередодні презентації iPhone 15 компанія Apple вирішила скоротити план виробництва нових смартфонів на 2023 рік. Про це повідомляє видання 9To5Mac, посилаючись на аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу .

Спочатку Apple планувала випустити в 2023 році 83 млн. iPhone 15, проте поточні плани обмежуються тиражем в 77 млн. пристроїв. Про цю зміну, за даними Пу, Apple нещодавно повідомила своїх інвесторів.

Аналітик Haitong International Securities вважає, що зниження виробничого плану має дві причини. Перша полягає у проблемах постачання комплектуючих для нових iPhone. Зокрема, Apple не дістає нових фотосенсорів від Sony, титанових каркасів, а також дисплеїв із більш тонкими рамками.

Друга причина – попит, що падає, на дорогі смартфони. Пу без подробиць зазначив, що Apple скоригувала свої плани через якісь «проблеми з попитом».

Анонс iPhone 15 очікується у вересні 2023 року. Реліз пристроїв може відбутися наприкінці цього місяця або на початку жовтня.

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17.08.2023
1 хвилина на прочитання
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