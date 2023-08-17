Apple злякалася низького попиту на iPhone 15

Напередодні презентації iPhone 15 компанія Apple вирішила скоротити план виробництва нових смартфонів на 2023 рік. Про це повідомляє видання 9To5Mac, посилаючись на аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу .

Спочатку Apple планувала випустити в 2023 році 83 млн. iPhone 15, проте поточні плани обмежуються тиражем в 77 млн. пристроїв. Про цю зміну, за даними Пу, Apple нещодавно повідомила своїх інвесторів.

Аналітик Haitong International Securities вважає, що зниження виробничого плану має дві причини. Перша полягає у проблемах постачання комплектуючих для нових iPhone. Зокрема, Apple не дістає нових фотосенсорів від Sony, титанових каркасів, а також дисплеїв із більш тонкими рамками.

Друга причина – попит, що падає, на дорогі смартфони. Пу без подробиць зазначив, що Apple скоригувала свої плани через якісь «проблеми з попитом».

Анонс iPhone 15 очікується у вересні 2023 року. Реліз пристроїв може відбутися наприкінці цього місяця або на початку жовтня.