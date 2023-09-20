iTel S23+: дуже дешевий смартфон із преміум-дизайном та вигнутим OLED екраном

Компанія iTel, яка виробляє кнопкові телефони та непоказні ультрабюджетники на Android, вирішила спробувати свої сили у вищому ціновому сегменті, випустивши цікавий девайс iTel S23+ . Зовні він схожий на дорогий флагман (принаймні на рендерах), але коштує при цьому у 7-8 разів дешевше.

Немає сумнівів, що дизайнери цього смартфона надихалися Apple – подібність до «яблучних» пристроїв можна побачити у віджеті, що нагадує Dynamic Island. Його навіть назвали аналогічним чином – Dynamic Bar . Анімації навколо фронталки повідомлятимуть про успішне розпізнавання особи користувача, тривалість голосових дзвінків, низький заряд акумулятора та прогрес зарядки.

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Характеристики iTel S23+

Хоча S23+ нагадує дорогий флагман, але його ціна в рази нижча. Але при цьому характеристики тут непогані і можуть бути привабливими для багатьох невибагливих користувачів. Спереду знаходиться вигнутий з обох сторін AMOLED-дисплей (кут вигину 59 °), що має діагональ 6.78 дюйма та роздільну здатність Full HD + 2400х1080 пікселів. За інформацією виробника, він покритий склом Corning Gorilla Glass 5-го покоління, має вбудований сканер відбитків пальців, а заявлене співвідношення екрану до корпусу становить 93%.

Залежно від версії iTel S23+ пропонуватиме від 4 до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та від 128 до 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 2.0. Серцем смартфона є процесор Unisoc T616 – це восьмиядерний 12-нанометровий чіпсет, який за продуктивністю є близьким аналогом Snapdragon 680 та Helio G85 (набирає ~270 тис. балів у AnTuTu).

Що стосується камер, то спереду встановлена ​​32-мегапіксельна фронталка, а основна камера ззаду отримала роздільну здатність 50 МП і дуже яскраву діафрагму f/1.6 з функцією 10-кратного зуму (не оптичний, звичайно). Другий модуль використовується для виміру глибини сцени. Телефон також оснащений чіпом NFC та акумулятором на 5000 мАг, який можна заряджати потужністю 18 Вт через порт Type-C (до 100% за дві години).

iTel S23+ працює під керуванням Android 13 із оболонкою itelOS 13. Його товщина становить 7.9 мм, вага – 178 грам.

Ціна смартфона iTel S23+

Новинка продаватиметься в Африці всього за 120 доларів. Виробник настільки впевнений у її якості, що дає трирічну (!) гарантію та додатково забезпечує безкоштовну заміну дисплея протягом півроку з моменту покупки. Тому можна очікувати, що S23+ буде дуже популярним.

Насамкінець додамо, що iTel – бренд, що належить холдингу Transsion, до якого також входять компанії Infinix та TECNO. Вони офіційно продають свої смартфони в Україні, тому ймовірно iTel S23+ з’явиться і на місцевому ринку.