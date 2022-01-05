Кінець епохи: популярні кнопкові смартфони перестали працювати у всьому світі

Пішла епоха. 4 січня компанія Blackberry оголосила про закриття своїх сервісів по всьому світу. Внаслідок їх відключення перестануть повноцінно працювати смартфони під керуванням BlackBerry OS та BlackBerry PlayBook OS. Це такі легендарні пристрої, як:





Blackberry Q10,

Blackberry Classic

Blackberry Passport

Blackberry Z10/Z30

Blackberry 9900/9360 і т.д.

BlackBerry перестала випускати смартфони та планшети з власною операційною системою багато років тому, перейшовши на Android ще 2015-го. Пізніше фірма взагалі відмовилася від виробництва пристроїв і змінила профіль корпоративного програмного забезпечення, передавши бізнес смартфонів під брендом BlackBerry іншим компаніям.

Однак у світі залишається чимало користувачів оригінальних BlackBerry, які весь цей час працювали та мали певну підтримку з боку виробника. Тепер пристрої стануть фактично марними, оскільки BlackBerry OS спочатку позиціонувалася як безпечна система, і більшість її функцій були зав’язані на фірмових сервісах бренду. З 4 січня вони перестануть підтримувати надійні телефонні дзвінки, SMS та екстрені виклики 911. Робота Wi-Fi та мобільного інтернету може стати нестабільною, а такі програми, як BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger та BlackBerry Blend матимуть обмежену функціональність.

Звертаємо увагу, що ці проблеми не торкнуться смартфонів BlackBerry під керуванням Android – це моделі Priv, KeyOne, Key2 та інші.