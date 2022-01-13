Названо способи прискорити в іграх навіть старий ПК

Збирання ігрового комп’ютера справа витратна та невдячна. Справа в тому, що компоненти для ПК застарівають дуже швидко. Щоб ПК міг носити горде ім’я «геймерського», потрібно не лише одноразово витратити купу грошей, а й іноді виконувати його апгрейд. Однак, не варто впадати у відчай, якщо ваш ПК зібраний на порівняно «свіжих» компонентах, то його можна ще більше оптимізувати для ігор. Найголовніше в тому, що це не коштуватиме вам нічого!





Перш за все, зверніть увагу на те, чи увімкнена у вас функція PowerShell, яка служить для передачі через Мережу даних гри. Вимкнення її виконати дуже просто. Для цього потрібно запустити пошуковий рядок ОС та виконати пошук PowerShell. Програму слід запустити від імені адміністратора. Потім, у вікні програми потрібно вписати команду Get-AppxPackage і натиснути Введення. Все, PowerShel вимкнено і ваш ПК буде працювати швидше.

Наступний крок оптимізації полягає у відключенні індексації дисків ПК. Для цього клацаємо на всі диски по черзі і заходимо до «Властивостей». У вікні властивостей потрібно зняти галку з пункту Дозволити індексувати вміст файлів. Не забудьте зберегти зміни, натиснувши на відповідну кнопку. Виконання цієї операції вимагатиме часу, тривалість якого залежить від обчислювальної потужності системи та обсягу встановлених дисків.

Наприкінці можна зробити ще дві корисні процедури. Перша полягає у налаштуванні кошика. Потрібно обмежити обсяг даних, що зберігаються в ньому, для кожного з розділів. Оптимальними вважатимуться 1000 Мб. Також є сенс приділити увагу автозавантаженню. Щоб виключити з нього програми, потрібно відкрити «Диспетчер завдань» та перейти у відповідну вкладку. У меню, що відкрилося, потрібно зняти всі «галки» в рядку «Стан». Витративши трохи часу на виконання цієї тонкої настройки, ви отримаєте деякий приріст FPS у своїх улюблених іграх.