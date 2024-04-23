Nokia випустить кнопковий телефон із плоскими гранями, як у iPhone

Компанія HMD готується представити в останній тиждень квітня новий кнопковий телефон Nokia 225 4G 2024, який отримає мінімалістичний дизайн і плоскі грані, як у останніх iPhone. Про це повідомляє портал Android Headlines, який разом з інсайдером OnLeaks опублікував характеристики і зображення телефону.

Новинка отримає оновлений дизайн порівняно з минулою моделлю Nokia 225, а також буде пропонуватися в чорному і рожевому кольорах корпусу.

Nokia 225 працює під управлінням фірмової операційної системи S30+. Телефон має 2,4-дюймовий екран з клавіатурою з цифровим блоком, а також одну камеру з імовірною роздільною здатністю 3 Мп.

Серед інших особливостей виділяють наявність вбудованої пам’яті об’ємом 128 МБ і оперативної пам’яті на 64 МБ, акумулятора ємністю 1450 мАг, порт USB-C для зарядки і роз’єм для навушників.

Nokia 225 4G 2024 можуть представити в будь-який день до кінця квітня за ціною в межах €100. Новинка має надійти в продаж у США, Європі та країнах Африки, де кнопкові телефони користуються популярністю.