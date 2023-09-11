Презентація iPhone 15 – де дивитися у прямому ефірі?

У вівторок, 12 вересня відбудеться презентація iPhone 15. Крім нових смартфонів, Apple представить наступне покоління Apple Watch і навушники AirPods Pro 2 в кейсі з роз’ємом Type-C.

Пряма трансляція анонсу iPhone 15

Захід традиційно пройде в театрі Стіва Джобса, який знаходиться в штаб-квартирі компанії Apple Park, Купертіно. Початок запланований на 20:00 за київським часом.

Прем’єру можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі компанії, а також через веб-сайт у розділі Events, а також у програмі Apple TV.

Трансляція заходу “Wonderlust” (Жага чудес) вже з’явилася на YouTube. Наразі там йде зворотний відлік до початку конференції.

Які пристрої представить Apple?

Цвяхом програми стануть чотири нові iPhone, які будуть оснащені роз’ємом Type-C. Очікується, що базові моделі втратять «чубчики», і замість неї з’явиться виріз Dynamic Island, як у Pro-версіях минулого покоління. Нові «прошки» отримають набагато більше змін – титановий корпус, багатофункціональна клавіша, що налаштовується, конфігурація з 2 ТБ пам’яті, але їх ціни також значно зростуть.

Крім смартфонів, на конференції дебютують нові моделі розумного годинника. Apple Watch Series 9 у двох розмірах корпусу, та Apple Watch Ultra 2-го покоління. Також говорять про перевипуск AirPods Pro 2 із роз’ємом USB-C. Якщо інформація підтвердиться, в асортименті Apple більше не залишиться пристроїв із фірмовим конектором Lighting.