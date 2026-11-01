OnePlus Turbo 6Vs представили з батареєю 9000 мАг та екраном 144 Гц: характеристики й ціна новинки

Новий OnePlus Turbo 6Vs без окремої презентації з’явився в офіційному китайському магазині виробника. Смартфон отримав акумулятор ємністю 9000 мАг, екран із частотою оновлення 144 Гц та захищений від води корпус. Водночас новинка викликала запитання щодо доцільності покупки, адже фактично повторює характеристики OnePlus Turbo 6V, представленого ще в січні 2026 року, але коштує значно дорожче.

Величезна батарея та дисплей 144 Гц

OnePlus Turbo 6Vs оснащений плоским 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772 × 1272 пікселі та частотою оновлення до 144 Гц. Типова яскравість становить 800 ніт, а в режимі підвищеної яскравості може досягати 1800 ніт. Для зменшення мерехтіння передбачені високочастотне ШІМ-регулювання та технологія затемнення, наближена до DC Dimming.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, який працює разом із 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 3.1 обсягом 256 ГБ. Смартфон працює під керуванням ColorOS 16, має стереодинаміки, NFC, інфрачервоний порт та сканер відбитків пальців під екраном. Також встановлений лінійний вібромотор для точнішого тактильного відгуку.

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Головною особливістю новинки став акумулятор на 9000 мАг, що значно перевищує ємність батарей більшості сучасних смартфонів. Він підтримує швидке дротове заряджання потужністю 80 Вт, а також зворотне заряджання інших пристроїв на 27 Вт. Передбачений режим обхідного живлення, завдяки якому під час ігор смартфон може отримувати енергію безпосередньо від зарядного пристрою, зменшуючи нагрівання акумулятора.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного модуля з оптичною стабілізацією та додаткового монохромного сенсора на 2 Мп. Для селфі передбачена камера на 16 Мп. Корпус завтовшки приблизно 8,5 мм важить 215 грамів і відповідає стандартам захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Чому новий OnePlus коштує дорожче за попередника

У Китаї OnePlus Turbo 6Vs пропонують лише в одній конфігурації — 12/256 ГБ за 3699 юанів, або приблизно 25 200 гривень за поточним курсом. Смартфон доступний у двох кольорах: помаранчевому з текстурованим покриттям та білому Nova White. На момент появи новини єдина версія вже мала позначку про відсутність товару в продажу.

Найцікавіше, що технічно Turbo 6Vs практично не відрізняється від OnePlus Turbo 6V, представленого на початку року. Обидва смартфони мають однаковий процесор, дисплей, акумулятор, камери та систему заряджання. Збігається навіть заводський номер моделі PLY110, тому головними відмінностями стали назва, кольори корпусу та доступні конфігурації пам’яті.

Для порівняння, на старті продажів OnePlus Turbo 6V у версії 12/256 ГБ мав рекомендовану ціну 2099 юанів, а під час запуску коштував ще дешевше. Таким чином, новий Turbo 6Vs пропонують суттєво дорожче за попередника без помітних апаратних покращень.

Поки смартфон представлений лише для китайського ринку. Про можливі міжнародні продажі та появу OnePlus Turbo 6Vs в Україні виробник не повідомляв.