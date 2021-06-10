Розкрито характеристики недорогого смартфона OnePlus Nord 2

Довгий час OnePlus була компанією, яка випускає по одному, максимум по два флагмана за рік. Потім почали з’являтися Pro-версії апаратів. А потім компанія взялася і за випуск середньобюджетних моделей.





Саме до цієї категорії і відноситься OnePlus Nord 2, анонс якого очікується в наступному місяці. Але незважаючи на те, що покажуть смартфон лише в майбутньому, вже зараз в мережі є інформація про його характеристики.

Так, якщо вірити даним інсайдерів, в основу пристрою ляже чіп MediaTek Dimensity 1200. При цьому пристрій отримає потрійну камеру на 50, 8 і 2 Мп. Ємність акумулятора збільшиться в порівнянні з попередником – з 4115 до 4500 мАг.

Що ж стосовно екрану, то пристрій повинен отримати 6,43-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Очікується, що представлено буде дві версії: 8/128 і 12/256 ГБ. Ціна мінімальній комплектації повинна скласти всього 315 доларів.