Ілон Маск потай витратив гроші Tesla на будівництво скляного будинку

Члени правління та юристи Tesla ініціювали внутрішнє розслідування через секретний «Проект 42», яким виявився новий будинок голови компанії Ілона Маска . Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на джерела та документацію компанії.

За даними WSJ, «Проект 42» почав фігурувати у звітності Tesla у 2022 році. Увагу юристів та членів правління він привернув, коли компанія замовила спеціалізоване скло за мільйони доларів. З’ясувалося, що матеріали були замовлені за участю Ілона Маска та призначаються для будівництва нового будинку.

Розслідування показало, що Маск хотів побудувати собі будинок в Остіні (штат Техас), неподалік штаб-квартири Tesla. Розглядалося кілька концепцій. В одній з них будівля була представлена ​​у вигляді великої скляної коробки, що нагадує Apple Store у Манхеттені . На деяких концепт-артах біля будинку було зображено водоспад. Співробітники Tesla, які таємно працювали над «Проектом 42», припустили, що в будівлі, крім спалень, кухонь і ванних кімнат, може бути музей.

WSJ не вдалося дізнатися про статус розслідування та його підсумки. Однак опитані журналістами експерти з корпоративного управління відзначили, що рада директорів Tesla з вкрай малою ймовірністю може схвалити використання корпоративних засобів для будівництва особистого житла Ілона Маска.