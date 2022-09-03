Samsung жорстко тролить Apple та iPhone 14 у новому відео, присвяченому Galaxy S22 Ultra та Galaxy Z Flip4
Дуже несподіваний ролик, присвячений презентації Apple.
Samsung називає камеру майбутнього iPhone 14 технічно застарілою. Південнокорейський техногігант впевнений, що її смартфони оснащені більш просунутими сенсорами.
Пристебніться. Буде велика презентація Apple. Ви потрапите у світ, де всі повертають голови – ні, не у ваш бік. Це світ, де камера з найвищою роздільною здатністю на смартфоні виявиться не у вас в руках чи кишені. І той чудовий знімок Місяця, який подобається всім, зроблений не на ваш смартфон. Справа в тому, що така функція у вашому iPhone з’явиться дуже швидко. А ось у Galaxy вона є вже зараз.
Сучасні iPhone оснащені 12-мегапіксельними детекторами. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max стануть першими з 48-мегапіксельними датчиками. Ну а у Galaxy S22 Ultra тильна камера на 108, 12, 10 та 12 Мп.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter