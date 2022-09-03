Samsung жорстко тролить Apple та iPhone 14 у новому відео, присвяченому Galaxy S22 Ultra та Galaxy Z Flip4

Samsung називає камеру майбутнього iPhone 14 технічно застарілою. Південнокорейський техногігант впевнений, що її смартфони оснащені більш просунутими сенсорами.





Пристебніться. Буде велика презентація Apple. Ви потрапите у світ, де всі повертають голови – ні, не у ваш бік. Це світ, де камера з найвищою роздільною здатністю на смартфоні виявиться не у вас в руках чи кишені. І той чудовий знімок Місяця, який подобається всім, зроблений не на ваш смартфон. Справа в тому, що така функція у вашому iPhone з’явиться дуже швидко. А ось у Galaxy вона є вже зараз.

Сучасні iPhone оснащені 12-мегапіксельними детекторами. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max стануть першими з 48-мегапіксельними датчиками. Ну а у Galaxy S22 Ultra тильна камера на 108, 12, 10 та 12 Мп.