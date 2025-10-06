Магазини Xiaomi офіційно відкриваються в Європі: електромобілі наступні?

Китайський технологічний гігант Xiaomi, відомий як «китайський Apple», робить новий крок у бік Європи. Компанія, яка недавно успішно увійшла в автомобільну індустрію, оголосила про відкриття десяти флагманських магазинів у Західній Європі до кінця 2025 року — починаючи з Німеччини та Іспанії.

Наразі у фірмових магазинах Xiaomi представлена споживча електроніка: смартфони, ноутбуки, навушники та смарт-годинники. Проте компанія активно просуває свою концепцію «Людина × Автомобіль × Дім» (Human × Car × Home), що натякає на очевидний наступний етап — інтеграцію електромобілів у власну екосистему.

За планом, вихід електромобілів Xiaomi на європейський ринок розпочнеться у 2027 році. Представники компанії підтвердили: хоч зараз у магазинах немає автомобілів, у майбутньому вони можуть з’явитися на виставкових майданчиках, коли стартують офіційні продажі моделей SU7 і YU7. Таким чином, мережа нових флагманів стане ідеальним плацдармом для популяризації бренду на континенті.

На домашньому ринку седан SU7 і кросовер YU7 вже стали серйозними конкурентами Tesla Model 3 і Model Y, пропонуючи схожий рівень технологій за нижчою ціною. Зокрема, YU7 у Китаї коштує близько $36 000, але в Європі така доступність навряд чи збережеться через високі імпортні мита на китайські електромобілі.

Попри шалений попит на перші моделі в Китаї, Xiaomi не зупиняється. Компанія готує трирядний позашляховик і оновлену версію SU7 із подовженою колісною базою, демонструючи амбіції стати глобальним гравцем в електромобільній галузі.