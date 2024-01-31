Бюджетний ноутбук з RTX 3050 Ti протестували в іграх
Бюджетний ігровий ноутбук з RTX 3050 Ti перевірили в іграх у 2024 р. Експерти YouTube-каналу PC Support & Gaming Test дізналися, який FPS у середньому забезпечує в Full HD Lenovo Legion 5 з Ryzen 7 5800H і RTX 3050 Ti.
Forza Horizon 5 запускалася з ультра-пресетом, DLSS Off, Enviroment Texture Quality High, Enviroment Geometry Quality High. Середня частота кадрів у ній склала 92 к/с, мінімальна – 85 к/с, максимальна – 94 к/с.
Grand Theft Auto V тестувалася на максимальних налаштуваннях графіки з FXAA On, MSAA X2. Середній FPS у цій грі дорівнював 96 к/с, мінімальний – 82 к/с і максимальний – 109 к/с.
Cyberpunk 2077 йшла з високим пресетом, RT Off, DLSS Quality. Середня продуктивність у ній перебувала на рівні 51 к/с, мінімальна – 42 к/с, максимальна – 55 к/с.
У грі Call of Duty: Warzone 3 з пресетом Balanced, RT Off, DLSS Off середній FPS дорівнював 80 к/с, мінімальний – 68 к/с, а максимальний – 90 к/с.
God of War йшла на налаштуваннях графіки Original і з DLSS Off. Показники швидкодії в середньому знаходилися в цій грі в межах 70 к/с, мінімальний FPS дорівнював 65 к/с, максимальний – 80 к/с.
Висновок
Середній FPS у сучасних іграх у Lenovo Legion 5 82JW004EIN склав 75 к/с (середній FPS у всіх протестованих іграх загалом разом узятих).
Характеристики ноутбука Lenovo Legion 5 82JW004EIN:
- процесор AMD Ryzen 7 5800H 8 Cores 16 Threads (Base Clock:- 3.2 GHz, Boost Clock:- 4.4 GHz);
- оперативна пам’ять 16GB DDR4 3200 MHz Dual Channel;
- відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 (TGP:- 95W);
- накопичувач 512GB M.2 M.2 NVMe SSD;
- дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 IPS Panel (165 Hz Refresh Rate, 300 Nits Brightness, 72% NTSC, 100% sRGB);
- операційна система Windows 11.
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