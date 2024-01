Бюджетний ноутбук з RTX 3050 Ti протестували в іграх

Бюджетний ігровий ноутбук з RTX 3050 Ti перевірили в іграх у 2024 р. Експерти YouTube-каналу PC Support & Gaming Test дізналися, який FPS у середньому забезпечує в Full HD Lenovo Legion 5 з Ryzen 7 5800H і RTX 3050 Ti.

Forza Horizon 5 запускалася з ультра-пресетом, DLSS Off, Enviroment Texture Quality High, Enviroment Geometry Quality High. Середня частота кадрів у ній склала 92 к/с, мінімальна – 85 к/с, максимальна – 94 к/с.

Grand Theft Auto V тестувалася на максимальних налаштуваннях графіки з FXAA On, MSAA X2. Середній FPS у цій грі дорівнював 96 к/с, мінімальний – 82 к/с і максимальний – 109 к/с.

Cyberpunk 2077 йшла з високим пресетом, RT Off, DLSS Quality. Середня продуктивність у ній перебувала на рівні 51 к/с, мінімальна – 42 к/с, максимальна – 55 к/с.

У грі Call of Duty: Warzone 3 з пресетом Balanced, RT Off, DLSS Off середній FPS дорівнював 80 к/с, мінімальний – 68 к/с, а максимальний – 90 к/с.

God of War йшла на налаштуваннях графіки Original і з DLSS Off. Показники швидкодії в середньому знаходилися в цій грі в межах 70 к/с, мінімальний FPS дорівнював 65 к/с, максимальний – 80 к/с.

Висновок

Середній FPS у сучасних іграх у Lenovo Legion 5 82JW004EIN склав 75 к/с (середній FPS у всіх протестованих іграх загалом разом узятих).

Характеристики ноутбука Lenovo Legion 5 82JW004EIN:

процесор AMD Ryzen 7 5800H 8 Cores 16 Threads (Base Clock:- 3.2 GHz, Boost Clock:- 4.4 GHz);

оперативна пам’ять 16GB DDR4 3200 MHz Dual Channel;

відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 (TGP:- 95W);

накопичувач 512GB M.2 M.2 NVMe SSD;

дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 IPS Panel (165 Hz Refresh Rate, 300 Nits Brightness, 72% NTSC, 100% sRGB);

операційна система Windows 11.