В Україні помітили незвичайний дорожній знак: що означає трикутник із крапкою

На українських дорогах водії все частіше помічають незвичний дорожній знак. Він являє собою червоний трикутник із чорною крапкою всередині. Подекуди під цим знаком також можна побачити уточнювальний знак зі стрілками та певною кількістю кілометрів. Що ж означає цей знак і чому його ні в якому разі не можна ігнорувати?

Про що попереджає трикутник із крапкою?

Червоний трикутник із чорною крапкою всередині – це знак 1.41, який зазвичай встановлюють перед небезпечною ділянкою дороги. Він закликає водія сповільнити рух та бути більш пильним. Адже такий знак свідчить не лише про потенційну загрозу, а й про те, що тут вже траплялися ДТП.

Знак із чорною крапкою всередині червоного трикутника носить загальний характер. Тому його завжди доповнюють додатковими знаками, завдяки яким водій може зрозуміти, яка саме небезпека йому загрожує. Зокрема це можуть бути такі знаки:

удар ззаду (7.21.2) – на ділянці дороги часто трапляються зіткнення через недотримання дистанції;

перевернуте авто (7.21.5) – неодноразові серйозні ДТП тощо.

Також поруч із цим знаком часто можна побачити таблички, що повідомляють про наїзд на пішоходів або велосипедистів. Всі ці уточнювальні знаки не лише попереджають про можливий ризик, а й розповідають реальні факти про цю ділянку шляху.

Де розміщують знак?

Попереджувальний знак із червоним трикутником та чорною крапкою всередині встановлюють:

у містах – за 50-100 м до небезпечної ділянки дороги;

на трасах – за 150-300 м до зони ризику;

в особливо складних випадках – за 1 км до критичного відрізку шляху.

Це робиться для того, щоб під’їжджаючи до небезпечного місця водій встиг підготуватися і не скоїв помилки, яку до нього вже робили інші. Адже такий попереджувальний знак встановлюють лише там, де трапляється принаймні 3 аварії за рік. Тож якщо ви побачили знак із чорною крапкою – це означає, що тут вже неодноразово хтось втратив керування чи пильність та зазнав серйозних ушкоджень.