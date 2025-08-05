В Украине заметили необычный дорожный знак: что означает треугольник с точкой

32На украинских дорогах водители все чаще подмечают необычный дорожный знак. Он представляет собой красный треугольник с черной точкой внутри. Кое-где под этим знаком можно увидеть уточняющий знак со стрелками и определенным количеством километров. Что значит этот знак и почему его ни в коем случае нельзя игнорировать?

О чем предупреждает треугольник с точкой?

Красный треугольник с черной точкой внутри – это знак 1.41, который обычно устанавливают перед опасным участком дороги. Он призывает водителя замедлить движение и быть более бдительным. Ведь такой знак свидетельствует не только о потенциальной угрозе, но о том, что здесь уже случались ДТП.

Знак с черной точкой внутри красный треугольник носит общий характер. Поэтому его всегда дополняют дополнительными знаками, благодаря которым водитель может понять, какая опасность ему угрожает. В частности, это могут быть следующие знаки:

удар сзади (7.21.2) – на участке дороги часто случаются столкновения из-за несоблюдения дистанции;

перевернутое авто (7.21.5) – неоднократные серьезные ДТП и т.д.

Также рядом с этим знаком часто можно увидеть таблички, сообщающие о наезде на пешеходов или велосипедистов. Все эти уточняющие знаки не только предупреждают о возможном риске, но рассказывают реальные факты об этом участке пути.

Где размещают знак?

Предупреждающий знак с красным треугольником и черной точкой внутри устанавливают:

в городах – за 50-100 м до опасного участка дороги;

на трассах – за 150-300 м до зоны риска;

в особо сложных случаях – за 1 км до критического отрезка пути.

Это делается для того, чтобы подъезжая к опасному месту водитель успел подготовиться и не совершил ошибки, которую до него уже совершали другие. Ведь такой предупреждающий знак устанавливают только там, где происходит по крайней мере 3 аварии в год. Так что если вы увидели знак с черной точкой – это значит, что здесь уже неоднократно кто-то потерял управление или бдительность и получил серьезные повреждения.