В Украине заметили необычный дорожный знак: что означает треугольник с точкой
Водителям, увидевшим такой знак, не стоит его игнорировать, чтобы не повторить судьбу тех, кто уже так поступил.
32На украинских дорогах водители все чаще подмечают необычный дорожный знак. Он представляет собой красный треугольник с черной точкой внутри. Кое-где под этим знаком можно увидеть уточняющий знак со стрелками и определенным количеством километров. Что значит этот знак и почему его ни в коем случае нельзя игнорировать?
О чем предупреждает треугольник с точкой?
Красный треугольник с черной точкой внутри – это знак 1.41, который обычно устанавливают перед опасным участком дороги. Он призывает водителя замедлить движение и быть более бдительным. Ведь такой знак свидетельствует не только о потенциальной угрозе, но о том, что здесь уже случались ДТП.
Знак с черной точкой внутри красный треугольник носит общий характер. Поэтому его всегда дополняют дополнительными знаками, благодаря которым водитель может понять, какая опасность ему угрожает. В частности, это могут быть следующие знаки:
- удар сзади (7.21.2) – на участке дороги часто случаются столкновения из-за несоблюдения дистанции;
- перевернутое авто (7.21.5) – неоднократные серьезные ДТП и т.д.
Также рядом с этим знаком часто можно увидеть таблички, сообщающие о наезде на пешеходов или велосипедистов. Все эти уточняющие знаки не только предупреждают о возможном риске, но рассказывают реальные факты об этом участке пути.
Где размещают знак?
Предупреждающий знак с красным треугольником и черной точкой внутри устанавливают:
- в городах – за 50-100 м до опасного участка дороги;
- на трассах – за 150-300 м до зоны риска;
- в особо сложных случаях – за 1 км до критического отрезка пути.
Это делается для того, чтобы подъезжая к опасному месту водитель успел подготовиться и не совершил ошибки, которую до него уже совершали другие. Ведь такой предупреждающий знак устанавливают только там, где происходит по крайней мере 3 аварии в год. Так что если вы увидели знак с черной точкой – это значит, что здесь уже неоднократно кто-то потерял управление или бдительность и получил серьезные повреждения.