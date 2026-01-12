Гороскоп на сьогодні, 12 січня, для всіх знаків зодіаку

Сьогодні 12 січня, це день, коли особливо важливо очистити сприйняття від зовнішніх шумів.

♈️Овни

Овнам пора знайти свій власний орієнтир. Досить витрачати свою енергію на чужі цілі і бажання, інакше залишитеся нещасними.

Космічна порада: зійдіть з накатаної стежки.

♉ Тельці

Тельцям корисно буде задуматися про безпеку. Зрозумійте, що змушує вас вірити в свої сили і перестаньте невтомно готувати запасні аеродроми.

Космічна порада: врятуйтеся від страху.

♊ Близнюки

Близнюкам необхідно вирватися з хаосу і хору чужих голосів. Сьогодні тільки ваші бажання і слова принесуть плоди.

Космічна порада: приміряйте егоїзм.

♋ Раки

Ракам не можна впускати в себе чужі почуття. Ваш біль вкаже вірний шлях і дозволить прийти до гармонії.

Космічна порада: повірте власному всесвіту.

♌ Леви

Левам варто закінчити гонку за суспільним схваленням. Не будьте лялькою в чужих руках і сяйте для себе, так ви знайдете вірних послідовників.

Космічна порада: станьте сонцем.

♍ Діви

Дівам час знайти баланс між егоїзмом і самозреченням. Сьогодні вам доведеться йти на компроміс.

Космічна порада: хитрість теж зброя зірок.

♎ Терези

Терезам потрібно встановити міцні межі. Ваш компас і ідеали з легкістю зіб’ються, якщо до них доторкнеться хтось інший. Не допускайте цього!

Космічна порада: відкиньте солодкість спокуси.

♏ Скорпіони

Скорпіонам час перестати тікати від внутрішнього болю. Визнайте свої відкинуті почуття і забуті мрії — поділіться переживаннями з близькими.

Космічна порада: не бійтеся тіней.

♐ Стрільці

Стрільці, опирайтеся спокусам. Сьогодні жага свободи може відволікти вас від найважливіших справ і завдань.

Космічна порада: ви самі створюєте світ.

♑ Козероги

Козерогам варто провести ревізію власних цінностей. Можливо, що обов’язок, якого ви дотримуєтеся, нав’язаний кимось іншим.

Космічна порада: прислухайтеся до істини.

♒ Водолії

Водоліям не можна тікати від реальності. Сьогодні вам потрібно проявити мужність і зустрітися з відповідальністю віч-на-віч.

Космічна порада: виправте недоліки долі.

♓ Риби

Рибам необхідно прислухатися до внутрішнього голосу. Він може бути тихим, але, якщо ви звернете на нього увагу, більше не зіб’єтеся зі шляху.

Космічна порада: слухайте заповіти зірок.