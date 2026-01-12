Гороскоп на сьогодні, 12 січня, для всіх знаків зодіаку
Сьогодні 12 січня, це день, коли особливо важливо очистити сприйняття від зовнішніх шумів.
♈️Овни
Овнам пора знайти свій власний орієнтир. Досить витрачати свою енергію на чужі цілі і бажання, інакше залишитеся нещасними.
Космічна порада: зійдіть з накатаної стежки.
♉ Тельці
Тельцям корисно буде задуматися про безпеку. Зрозумійте, що змушує вас вірити в свої сили і перестаньте невтомно готувати запасні аеродроми.
Космічна порада: врятуйтеся від страху.
♊ Близнюки
Близнюкам необхідно вирватися з хаосу і хору чужих голосів. Сьогодні тільки ваші бажання і слова принесуть плоди.
Космічна порада: приміряйте егоїзм.
♋ Раки
Ракам не можна впускати в себе чужі почуття. Ваш біль вкаже вірний шлях і дозволить прийти до гармонії.
Космічна порада: повірте власному всесвіту.
♌ Леви
Левам варто закінчити гонку за суспільним схваленням. Не будьте лялькою в чужих руках і сяйте для себе, так ви знайдете вірних послідовників.
Космічна порада: станьте сонцем.
♍ Діви
Дівам час знайти баланс між егоїзмом і самозреченням. Сьогодні вам доведеться йти на компроміс.
Космічна порада: хитрість теж зброя зірок.
♎ Терези
Терезам потрібно встановити міцні межі. Ваш компас і ідеали з легкістю зіб’ються, якщо до них доторкнеться хтось інший. Не допускайте цього!
Космічна порада: відкиньте солодкість спокуси.
♏ Скорпіони
Скорпіонам час перестати тікати від внутрішнього болю. Визнайте свої відкинуті почуття і забуті мрії — поділіться переживаннями з близькими.
Космічна порада: не бійтеся тіней.
♐ Стрільці
Стрільці, опирайтеся спокусам. Сьогодні жага свободи може відволікти вас від найважливіших справ і завдань.
Космічна порада: ви самі створюєте світ.
♑ Козероги
Козерогам варто провести ревізію власних цінностей. Можливо, що обов’язок, якого ви дотримуєтеся, нав’язаний кимось іншим.
Космічна порада: прислухайтеся до істини.
♒ Водолії
Водоліям не можна тікати від реальності. Сьогодні вам потрібно проявити мужність і зустрітися з відповідальністю віч-на-віч.
Космічна порада: виправте недоліки долі.
♓ Риби
Рибам необхідно прислухатися до внутрішнього голосу. Він може бути тихим, але, якщо ви звернете на нього увагу, більше не зіб’єтеся зі шляху.
Космічна порада: слухайте заповіти зірок.