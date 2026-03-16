Уряд готує нову фінансову допомогу: кому виплатять 1500 гривень та кешбек на пальне

Кабінет Міністрів України працює над новим пакетом підтримки, який має допомогти громадянам та бізнесу впоратися з енергетичними викликами та заощадити ресурси. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, найближчим часом держава планує запровадити додаткові фінансові виплати та розширити програми енергонезалежності.

Зокрема, для найбільш вразливих категорій населення готується одноразова грошова допомога у розмірі 1500 гривень. Крім того, приємною новиною для багатьох українців стане запуск кешбеку на пальне, який працюватиме в межах уже відомої державної програми «Національний кешбек».

Окрему увагу уряд приділяє родинам, які критично залежать від стабільного електропостачання. Держава вже передала майже 10 тисяч портативних зарядних станцій сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Ця техніка вкрай необхідна для забезпечення безперебійної роботи медичних пристроїв під час можливих відключень світла.

Не залишили осторонь і підприємців. Уряд продовжує активно фінансувати програми енергетичної стійкості для українського бізнесу. На сьогодні близько 38 тисяч підприємців вже отримали грошову допомогу до 15 тисяч гривень на підвищення своєї енергонезалежності, а загальна сума цих виплат сягнула майже 380 мільйонів гривень.

Додатково працює програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі генераторів та акумуляторних батарей. Завдяки цій ініціативі банки-партнери вже видали 136 позик на загальну суму близько 200 мільйонів гривень.

За словами урядовців, усі ці комплексні кроки покликані посилити енергетичну стійкість українських громад і підтримати як звичайних громадян, так і бізнес у складні часи.