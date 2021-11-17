Жертву аферистов не защитила служба безопасности Monobank

Клиентка одного из самых популярных банков Украины Monobank в буквальном смысле слова «осталась без гроша». Всего за одну ночь мошенники сняли с ее банковской карты все средства. Банк не защитил ее счета, хотя должен был запросить подтверждение на списание средств.





Не найдя помощи и понимания в Monobank жертва аферистов обратилась с письмом в «Минфин» онлайн. В электронном обращении она рассказала о своей истории.

Обманутая клиентка банка рассказала, что имеет карточку, а также пользуется мобильным приложением «Монобанк». Все было нормально до недавнего времени. Женщина проснулась утром, взяла в руки телефон и увидела многочисленные списания средств и транзакции. На счету не осталось ни одной гривны.

Всю ночь мошенники делали транзакции на разные суммы, а служба безопасности даже не прислала запрос для подтверждения хотя бы одной операции. Также ее возмутил то факт, что, когда она распоряжается своими средствами, банк все время посылает запрос на онлайн подтверждение.

На горячей линии Монобанк потерпевшей посоветовали обратиться в полицию. Теперь на рассмотрение заявления может уйти до двух месяцев. Очень часто в таких случаях закон не на стороне пострадавшего лица.

Почему не сработал протокол защиты

Карточки клиентов имеют защиту в виде протокола ЗДС. Но срабатывает он только на тех сайтах, которые его поддерживают. Поэтому не всегда приглашают подтверждения операции у владельца.

Достаточно знать общую информацию: номер, дату и CVC код. А эти данные мошенники легко выманивают у своих жертв. Если беда уже случилась, сайты, где было совершено преступление, берут ответственность на себя.

Служба кибербезопасности советует включить динамический УВО код через мобильное приложение и никому не сообщать свои данные. Сейчас случай с мошенничеством уже рассматривает полиция, банк и сайт, где были совершены незаконные покупки.