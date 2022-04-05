До Росії заборонили ввозити японські автомобілі, мотоцикли та багато іншого

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії офіційно повідомило про те, що набрав чинності новий пакет санкцій. Тепер на Росію обмежене ввезення багатьох товарів із Японії.





Тепер на Росію не можна ввозити автомобіль з Країни сонця, що сходить, вартість яких перевищує 49 тисяч доларів. Крім того, заборонено ввезення мотоциклів вартістю понад 4,9 тисяч доларів. На цьому японці не зупинилися.

Нащадки самураїв також позбавляють росіян роялів вартістю понад 1,6 тисяч доларів. Не можна ввозити на територію Російської Федерації спорядження для заняття дайвінгом та лижним спортом, а також шапки та кепки, вартість яких перевищує 822 долари. Росіянам також заборонили девайси, що автоматично обробляють дані, вартістю понад 326 доларів.

І це ще не все! Дорогий алкоголь, тютюн, косметику, парфумерію також заборонили. Але тільки в тому випадку, якщо одиниця товару коштує більше 326 доларів. Щось ще? Звичайно. Не можна привозити з Японії деталі для ремонту кораблів та човнів. Умова — ціна вища за 10,6 тисяч доларів.

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