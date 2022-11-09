Клієнтам Привату блокують карти після зняття готівки: в банку пояснили причину

Клієнт державного ПриватБанку перебуваючи за кордодоном втратив можливість знімати готівку зі своєї карти. Цю послугу українцю заблокував сам банк, на що він одразу ж поскаржився на профільному форумі сайту «Мінфін». Скарга клієнта була опублікована 7 листопада, а вже наступного дня в банку дали на неї вичерпну відповідь. Як у Приваті пояснили раптове блокування однієї з найнеобхідніших послуг?

Як зазначив сам постраждалий клієнт, після зняття готівки з банкоматі іншої країни йому одразу прийшло SMS-повідомлення від банку із проханням протягом години вислати власне фото з карткою. Та оскільки повідомлення клієнт прочитав пізніше, фото вчасно також не вислав. Тому попросив оператора повторно надіслати йому SMS-запит. Але було вже пізно. Послугу зняття готівки з цієї карти вже заблокували.

Українцець все ж зробив спробу вислати оператору ПриватБанку фото зі своєю карткою. Однак це нічого не дало. Фото виявилося поганої якості і розпізнати номер карти на ньому було неможливо. Тож перевірку банку воно не пройшло, а зняття готівки для клієнта так і залишилося під забороною.

Власник карти стверджує, що просив працівників банку вийти з ним на відеозв’язок чи провести ідентифікацію карти будь-яким іншим способом. Та на таку пропозицію в Приваті взагалі не відреагували.

Однак наступного дня після публікації скарги на порталі «Мінфін» клієнт отримав вичерпну відповідь від ПриватБанку. Йому пояснили, що після підозрілого зняття готівки банк справді може зажадати від власника карти підтвердження у вигляді фото. Адже працівники Привату повинні переконатися, що картку не вкрали і вона досі знаходиться у власника. Та якщо підтвердження не надходить, блокується лише послуга зняття готівки. Всіма іншими функціями картки клієнт може користуватися без обмежень.

Щоб уникнути ситуації, яка сталася з автором скарги, необхідно надіслати оператору банку чітке фото з карткою, на якому добре видно її номер. Фотографуватися краще при хорошому освітленні, фокусуючи камеру на карті. Саме це й порадили зробити постраждалому клієнту, щоб повернути собі право знімати готівку.