Павел Глоба назвал ТОП 3 неудачников по знаку зодиака в октябре

Известный астролог Павел Глоба поделился интересными прогнозам на октябрь. Он рассказал, что для некоторых знаков зодиака месяц окажется очень сложным. Но не надо терять оптимизма. В любой ситуации важно сохранять спокойствие и делать выводы.





Астролог рассказал, кому во втором месяце осени каждый день дорогу “будет перебегать черный кот”.

Овен

Овны никогда не обращают внимание на неудачи, ведь им никогда отвлекаться на плохое. Полны энтузиазма и оптимизма, всегда в свои мечтах и ​​с головой в делах, кажется что плохого с ними никогда не случается. Єто не так, ведь это знак слишком чувствителен к малейшим вибрациям Вселенной. Просто Овен умеет хорошо маскировать свои эмоции.

Конец месяца для этих “отчаянных” будет сложным: конфликты, недоразумения с работодателем, проблемы с финансами подстерегают на каждом шагу. Если сохранить дипломатичность (что для Овна крайне сложно) и пропускать мимо ушей обиды, удастся с легкостью решить все проблемы.

Лев

Еще один представитель стихии огня, которому в октябре будет трудно разрулить все дела. Если вы уже построили грандиозные планы, перенесите их на ноябрь. Сейчас будут сложно даваться любые деловые отношения и поездки. Звезды будут проверять вас на терпение ежедневно.

Не надо делать ремонт и покупать что-то дорогое. Лучше займитесь собственным самочувствием и больше отдыхайте. Посвятите этот месяц себе, семье и друзьям. Бизнес, карьера, новые начинания в октябре будут даваться тяжело в моральном и физическом планах.

Водолей

Будьте внимательны, октябрь будет очень сложным в плане здоровья: сезонные простуды, хронические болезни, травмы выбьют вас из колеи. Максимум осторожности и минимум физической активности помогут избежать большинства неудач.

Также прислушивайтесь к собственной интуиции, прежде чем принять важное решение. Ваше внутреннее «Я» весь месяц будет давать хорошие подсказки. В ноябре ситуация в корне изменится, а сейчас лучше занять позицию “наблюдателя”.