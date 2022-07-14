В Україні ціни на деякі продукти зросли у 1,5-2 рази: що здорожчало найбільше

З початку року ціни на більшість продуктів в Україні невпинно зростали. Повномасштабна війна з росією та економічна криза спричинили прискорення інфляції аж до 20%. Тож вартість деяких товарів першої необхідності фактично подвоїлася.





За даними Державної служби статистики України, протягом січня-червня 2022 року подешевшали лише курячі яйця. Їх вартість знизилася на 35,8%, до 22,72 грн за десяток. Решта продуктів, вартість яких моніторить Держстат, здорожчали подекуди у 1,5-2 рази.

Ціновою рекордсменкою останнього півріччя стала білокачанна капуста. Її вартість підвищилася майже 133% та сягнула 39, 57 грн/кг. Другим за темпами здорожчання став буряк. Його цінник збільшився на 107% до 32,23 грн/кг. До топу продуктів, що фактично подвоїлися в ціні, потрапила й морква. Тепер вона вартує в середньому 27,69 грн/кг, тобто на 104% більше, ніж на початку року.

Суттєво здорожчали й наступні продукти:

ріпчата цибуля – до 25,70 грн/кг (+84,7%);

рис – до 50,41 грн/кг (+72%);

гречка – до 50,41 грн/кг (+70,6%).

Також у червні в Україні було зафіксоване значне зростання цін на фрукти та ягоди. У порівнянні із червнем 2021 року вони піднялися в ціні на 22,4%, тобто майже на чверть. Та найбільше шокувала українців цьогоріч вартість малини. Вона, в порівнянні з попереднім роком, фактично потроїлася й сягнула 198 грн/кг. Вочевидь така тенденція пов’язага із окупацією частини південних регіонів України, де вирощувалася значна частина теплолюбних фруктів та ягід.

Окрім харчових товарів, суттєво змінилися за останні півроку й ціни на пальне. Зокрема:

автогаз – здорожчав до 41,24 грн/л (+116,7%);

дизельне пальне – до 56,58 грн/л (+86,7%);

бензин А-92 – до 50,38 грн/л (+65,2%);

бензин А-95 – до 51,63 грн/л (+64,2%).

Варто зазначити, що підвищення цін на пальне зіграло не останню роль зростанні вартості решти товарів, зокрема продуктів харчування. Адже збір урожаю, його обробка та навіть довезення до точок продажу не можливі без пального.