Доллар и евро не спасут: украинцам посоветовали, куда вложить деньги в сложной ситуации

Если вы еще не рассматривали золото в качестве инвестиции, пора пересмотреть свои приоритеты. Ведь, по ожиданиям экспертов, ценный металл до конца года подорожает почти на 20%. Поэтому в условиях нестабильности валютного рынка следует позаботиться о так называемой «подушке безопасности».





Как утверждают аналитики одной из крупнейших инвестиционных компаний США Goldman Sachs, до конца 2022 года унция золота будет стоить не менее 2150 долларов. Причина столь стремительного подорожания ценного металла – инфляция в США, достигшая пиковых значений за последние 30 лет. Так что приобрести несколько слитков золота точно будет не лишним.

Но, как утверждает аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов, золото – это не валюта. Его нельзя рассматривать как кратковременную инвестицию. Золото покупают на десятки лет и хранят преимущественно в качестве резерва «на черный день». Поэтому доля ценного металла в инвестиционном портфеле должна составлять не более 5%.

В прошлом году золото не пользовалось популярностью среди инвесторов. К концу года оно даже упало в цене на 3,5%. Начало 2022 также можно охарактеризовать падением стоимости ценного металла. Но февральское углубление инфляции в США спровоцировало рост популярности золота среди инвесторов и соответственно скачок его цены.

В настоящее время курс золота в Национальном банке Украины составляет 51057 грн за 1 унцию (31 г). Однако к концу 2022 года его стоимость увеличится примерно на 17%. Купить желтый металл можно в банке. Минимальный вес слитка составляет 1 грамм. Так что каждый сможет выбрать для себя кусок металла, который по цене соответствует запланированным инвестициям.

Андрей Гойлов также отметил, что в случае необходимости продать слиток золота можно в любом банке. Если же банковские учреждения вдруг решат прекратить выкуп золота в одностороннем порядке, владелец слитка может обратиться и в небанковское учреждение. Ведь во время экономических потрясений в стране частники охотно приобретут ценный металл в любом количестве.

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