Різкий стрибок: українцям перерахують тарифи на доставку газу

В Україні з 1 січня змінять вартість транспортування газу. Ціна після перерахунку залежатиме від тарифів на ресурс для облгазів та кількості пального, спожитого користувачем протягом року. Та якщо НКРЕКП не схвалить здорожчання послуг газорозподільчих компаній, суми в платіжках деяких українців можуть навіть зменшитися.





Що впливає на тариф за доставку газу?

В Україні газопостачальники та компанії, що займаються транспортуванням пального присилають споживачам різні платіжки. Перші отримують платню за використаний протягом місяця газ, а другі – мають фіксовану ставку (абонплату), що встановлюється раз на рік.

З 1 січня 2022 року буде здійснено перерахунок абонплати за наступною формулою:

кількість пального, спожитого з жовтня 2020-го до жовтня 2021-го розділять на 12 місяців та помножать на актуальний тариф.

Такий перерахунок по суті відбувається щороку. Та цього разу збираються змінити тариф, на який множиться середньомісячний обсяг споживання у вказаній формулі. В результаті такої зміни може суттєво зрости абонплата на увесь наступний рік.

На офіційних сайтах облгазів вже опублікували взірець проекту щодо зміни цін для громадського обговорення. Однак головну роль у прийнятті рішення про підвищення тарифів безумовно зіграє Національна комісія, що контролює галузі енергетики та компослуг.

У НКРЕКП своєю чергою зазначили, що чекати підвищення цін в кілька разів не варто. Облгази мають право запропонувати свою вартість послуги транспортування, та у Нацкомісії її обов’язково перевірять на предмет економічної доцільності і цілком можливо не погодять.

Для кого ціна транспортування газу знизиться?

Зекономити на доставці «блакитного пального» зможуть громадяни, які в поточному році споживали менше ресурсу, ніж в минулому. Тоді сума абонплати може навіть зменшитися. Проте такий сценарій стане реальністю лише за умови незмінного тарифу.

Варто зазначити, що імовірність підвищення ціни транспортування все ж дуже висока. Вартість технічного газу за останні пів року зросла у кілька разів, не кажучи вже про обов’язкові витрати на ремонт та оновлення газової інфраструктури. Тож зупинити підвищення тарифу за доставку пального може лише вольове рішення влади.