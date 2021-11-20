ПриватБанк затіяв масові скорочення: додаток Приват24 опинився під загрозою

ПриватБанк ліквідує кілька своїх IT-підрозділів та скоротить працівників, що до них належать. Таке рішення наглядової ради від 28 жовтня нещодавно з’явилося на каналі фінустанови у Telegram. Що чекає на спеціалістів, які втратили свої посади? Хто тепер забезпечуватиме злагоджену роботу додатка Приват24?





Як пояснили у державному банку, звільняти штатних програмістів ніхто не збирається. Низка IT-департаментів дійсно буде ліквідована, зокрема у банку не буде більше такої посади, як директор з інформаційних технологій. Також «на папері» скоротять близько 770 працівників згаданих підрозділів. Та це не означає, що вони залишаться без роботи.

У банку планують провести ґрунтовну реорганізацію та створити нові посади для скорочених спеціалістів.

«Стосовно штату IT-департаментів, то він не зміниться до завершення поточного року. А у 2022-му навіть розшириться», – зазначив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

В своєму офіційному прес-релізі представники фінустанови пояснюють, що команда IT-спеціалістів протягом кількох наступних років буде лише збільшуватися. Процеси, які відбуваються у банку зараз, пов’язані зі зміною застарілої системи управління на більш сучасну.

«Звісно ж ми не плануємо скорочувати IT-персонал. Навпаки, керівництво зацікавлено в тому, щоб запрошувати нових талановитих спеціалістів. Адже ПриватБанк наразі надає цифрові послуги більш ніж 20 мільйонам клієнтів, та бажає і в подальшому покращувати свій сервіс й впроваджувати нові технології», – зазначають у банку.

Саме реструктуризація системи IT, що була створена в Приваті ще на зорі ери діджиталізації, вимагає закриття деяких департаментів та формального звільнення їх працівників. Однак в банку пообіцяли, що у новій управлінській моделі неодмінно знайдеться місце для кожного зі скорочених цифрових спеціалістів.

Нагадаємо, що зараз у Державному банку працює близько 2,2 тисячі IT-спеціалістів, не враховуючи команду цифрового банкінгу.