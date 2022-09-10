Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 10 сентября, наступило полнолуние. Этот день подходит для самой разнообразной деятельности: от отдыха на природе до активного саморазвития. Некоторых ждут романтические сюрпризы. Словом, будьте готовы ко всему.





♈ Овен

Из завершившейся рабочей недели можно сделать один вывод — теперь вам нужны пятидневные выходные, Овны! Эта культура суеты сказывается на вас не лучшим образом. Хорошо, что у вас есть возможность уменьшить продуктивность и снизить темп. Спланируйте отдых на природе, чтобы восстановить силы. Или отправьтесь на вечернюю прогулку и проведите время под звездами.

Космический совет: отправляйтесь на природу и восстановите силы.

♉ Телец

Мы все любим запах и вкус знакомых вещей, но это не означает, что они всегда полезны для нас. Сегодня звезды просят вас проявлять осмотрительность. Особенно с некоторыми людьми. Следите за тем, кого вы впускаете в свое пространство. Скорее всего, они не помогли вам, хотя и говорят так. Держите токсичных людей на расстоянии сегодня и не позволяйте никому навязывать вас свое мнение.

Космический совет: проявите твердость и стойте на своем.

♊ Близнецы

Собственное прошлое — не враг вам, Близнецы. Однако иногда оно не причиняет ничего, кроме боли. Настало время сделать выбор: видеть в прошлом только проблемы или освободиться из созданной вами же тюрьмы. Безусловно, правильный выбор — второй вариант. Освободитесь, станьте открытыми и позвольте произойти новому чуду.

Космический совет: не позволяйте прошлому тяготить вас.

♋ Рак

Полнолуние принесет Ракам дар надежды, исцеления, любви, романтики и изобилия. Сегодня вы можете обнаружить, что делаете следующий шаг в отношениях. Вполне вероятно, что сегодня вам признаются в чувствах. Важно помнить, что не существует правильного или неправильного способа общения с другим человеком. Просто будьте собой — так в итоге получится лучше всего.

Космический совет: сегодня вы можете сделать следующий шаг в отношениях.

♌ Лев

Беда в том, что вы воспринимаете все слишком близко к сердцу. В результате эмоции лишают вас стратегического видения. Настало время переломить ситуацию. Посмотрите на вещи объективно и разработайте план выхода из ситуации. Звезды молчат даже о примерных сроках его воплощения в жизнь, но гарантируют — результат вас порадует. Уже скоро полнолуние сделает вас свидетелем чудес.

Космический совет: обратите внимание на двери, которые открываются перед вами прямо сейчас.

♍ Дева

Сейчас или никогда, Девы! Если вы не расскажете правду сейчас, вы застрянете в бесконечной петле. Вот важное напоминание: отстаивание личных границ — это форма заботы о себе. С другой стороны, полнолуние может сделать ваше поведение более импульсивным. Звезды подсказывают, что события могут начать развиваться очень стремительно. Пристегните ремень безопасности, поездка будет с ветерком.

Космический совет: события вокруг вас начнут развиваться очень стремительно.

♎ Весы

За поворотом вашего жизненного пути притаилась любовь, дорогие Весы. Если вы были одиноки уже какое-то время, то не ищите вторую половинку среди новых знакомых. Скорее всего, ваш избранник уже давно рядом — любит вас преданно и без всякой на то причины, просто за то, что вы есть. Освободите место для близости. Позвольте себе преобразиться с помощью желания и любви.

Космический совет: ждите стрелы Купидона в свой адрес.

♏ Скорпион

Помните период, когда у вас не было всего того, что есть сейчас? Помните, когда ваши нынешние и достижимые цели казались бесконечно далекой мечтой? Сегодня звезды призывают вас черпать вдохновение в собственной истории и двигаться все дальше и дальше. Преодолевайте препятствия с присущим вам шармом и изяществом. С каждым днем вы все ближе к осуществлению мечты.

Космический совет: вы как никогда близки к исполнению мечты.

♐ Стрелец

Жизнь — это преимущественно череда проб и ошибок. Успехи тоже бывают, отнюдь не всегда, Стрельцы. В самых сложных ситуациях вам никто не даст инструкцию. Так что будьте добрее к себе. Дайте себе возможность ошибаться и учиться. Вселенная послала эти обстоятельства в вашу жизнь не просто так. Превращение ран в мудрость и опыт даст вам силы, необходимые для движения вперед.

Космический совет: превратите свои раны в мудрость.

♑ Козерог

Пересмотрите свое отношение к деньгам, Козероги. Вместо беспокойства о завтрашнем дне поблагодарите Вселенную за все, что у вас уже есть. Условия, необходимые для долгожданных перемен, уже почти сложились. Наберитесь терпения — до столь желанных изменений осталось совсем чуть-чуть. В предшествующем им путешествии вы многое узнаете о себе и окружающем вас мире.

Космический совет: деньги — не главное!

♒ Водолей

Вы активно развиваетесь, Водолеи. Вы стали той версией себя, которая готова реализовать весь потенциал. С приходом полнолуния вам нужно помнить, что в вашем прошлом остались аспекты, которые все еще нуждаются в решении. Обратите внимание на вещи, которые встали на пути вашего роста. Исцелите эти части вашей души, чтобы изменить отношения с собой и окружающим миром.

Космический совет: что-то в вашем прошлом препятствует вашем развитию, обратите на это внимание.

♊ Рыбы

Вселенная учит нас через контрасты, Рыбы. Кажущиеся неприятными ситуации действуют как катализатор роста. Сделайте себе одолжение и примите отлив так же, как вы принимаете прилив. Примирение со всем, что жизнь бросает вам прямо сейчас, поможет вам взлететь. Не важно, что вам мешает, сохраняйте оптимизм и будьте открыты к общению. Знайте, что можете безопасно показывать свои чувства в любой ситуации.

Космический совет: в сложные времена мы учимся быстрее всего.