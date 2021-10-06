ПриватБанк радикально оновив функціонал додатку: що потрібно знати

ПриватБанк оновив мобільний додаток Приват24 для власників пристроїв на базі операційних систем iOS та Android. Тепер користувачам буде значно зручніше оплачувати комунальні послуги та купувати квитки на потяг. Ба більше, функціонал інтернет-банкінгу дозволить здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів.





Повідомляючи про вихід чергової версії додатку, прес-служба державного банку поділилася інформацією про нові можливості Приват24.

Для мобільних телефонів, та інших портативних гаджетів, що працюють на операційній системі Android, було оновлено вкладку «Платежі». Тепер клієнти банку зможуть оплачувати геть усі послуги за однією адресою єдиним платежем. Тобто не потрібно буде окремо платити за комуналку, кабельне телебачення, інтернет тощо. Усі рахунки будуть автоматично підтягуватися до вашої адреси, а їх оплата здійснюватиметься в одній і тій самій вкладці. Таке нововведення значно пришвидшить для користувачів оплату рахунків.

Позатим дизайн розділу «Платежі» також було оновлено. Навігація у ньому стала значно простішою, як і процес управління послугами. Тож скористатися додатком Приват24 буде нескладно навіть новачку.

Що стосується власників пристроїв Apple, про них Приват також подбав. Варіація додатку для операційної системи iOS пропонує клієнтам нову опцію «Моніторинг квитків». Цей сервіс створений для пошуку квитків на потяг та їх автоматичної купівлі. Скористатися функцією можна відкривши у розділі «Сервіси» вкладку «Транспорт», та обрати «Потяг».

З’явилася в оновленому інтернет-банкінгу й абсолютно нова можливість купівлі-продажу цінних паперів. Вона буде доступною для власників смартфонів на обох платформах – iOS та Android.

Нагадаємо, що наприкінці вересня ПриватБанк оновив додаток «Приват24 для бізнесу». Технічні роботи проводилися у нічний час два дні поспіль. У цей період бізнес-клієнтам фінансової установи порадили утриматися від транзакцій та за можливості взагалі не користуватися додатком.