Понад 20 тисяч на місяць: українські роботодавці змушені підвищувати зарплати

В Україні намітилася помітна тенденція, коли роботодавці підвищують зарплати, причому суттєво: темпи підвищення перевищують рівень інфляції. Така тенденція, як повідомляє Національний банк, пов’язана насамперед із дефіцитом кадрів, спричиненим структурними змінами на ринку праці, що виникли внаслідок повномасштабної війни, яка триває в країні. Це призвело до труднощів у підборі відповідних кандидатів на різні посади.

За даними Національного банку, хоча ринок праці поступово відновлюється, а рівень безробіття повільно знижується, виклики залишаються. Зокрема, згідно з опитуваннями бізнесу, гостру нестачу кадрів відчувають будівельна та переробна галузі.

Національний банк очікує, що триваюче відновлення економіки та постійний дефіцит кадрів змушуватимуть бізнес постійно підвищувати заробітні плати. У найближчі роки прогнозується, що заробітна плата в Україні зростатиме як у номінальному, так і в реальному вираженні, хоча це зростання буде різним у різних секторах через структурні викривлення, про які йшлося вище.

У перспективі до 2024 року українцям обіцяють підвищення заробітної плати. Державний бюджет, ухвалений Верховною Радою, прогнозує середню заробітну плату на рівні 21 800 грн на цей рік. Ця цифра є значним стрибком у порівнянні з середньою заробітною платою у 17 176 грн, зафіксованою у другому кварталі 2023 року. Таким чином, українці можуть очікувати зростання середньої заробітної плати на понад 4 600 грн у наступному році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив ці очікування зростання заробітної плати, прогнозуючи, що середня зарплата зросте до 21 800 грн. Крім того, Державний комітет статистики зазначив, що у другому кварталі 2023 року (квітень-червень) середня заробітна плата в економіці України становила 17 176 грн, продемонструвавши суттєве зростання порівняно з 15 436 грн у першому кварталі (січень-березень). Ці дані підкреслюють позитивну тенденцію до зростання заробітної плати, що дає змогу говорити про відновлення економіки у складні часи.