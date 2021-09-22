Названо знаки зодіаку, яким слід готуватися до ударів долі

Другий осінній місяць для деяких знаків зодіаку стане періодом справжніх випробувань. Невдачі переслідуватимуть їх на кожному кроці. Тож втриматися «на плаву» та не впасти у відчай буде надзвичайно складно. Астрологи розповіли, на що варто звернути увагу невдахам жовтня, та як вберегтися від нищівних ударів долі?





Телець

Жовтневі складнощі у представників цього знаку будуть пов’язані зі сферою стосунків. Зрада другої половинки, неповага на ігнорування нанесуть болючі сердечні рани. Ви будете почувати себе непотрібним партнеру, та навіть можете прийняти рішення про розірвання стосунків.

Та астрологи радять не робити рішучих кроків у цей непевний період. Варто трохи зачекати, приховати свій гнів і образу. Згодом ситуація вирішиться сама собою, без будь-яких зусиль з вашого боку.

Козеріг

Неприємності Козерогів також будуть пов’язані зі світлим почуттям кохання. Цілком імовірно, чи ви надто різко розмовляєте з партнером, зовсім не підбираючи слів. Варто переглянути свою поведінку й вирішити, чого в стосунках озвучувати взагалі не варто. Адже таким чином ви можете глибоко образити найближчу людину.

На роботі Козерогів також переслідуватимуть конфлікти й непорозуміння. Та в цій сфері діяльності владнати їх цілеспрямованим представникам знаку буде значно легше.

Риби

Уродженцям знаку астрологи радять насамперед взяти під контроль свою ревниву натуру та довіритися другій половинці. Ви надто невпевнені в собі, понад усе боїтеся бути покинутим та навіть не наважуєтеся розповісти партнеру про свої страхи.

Зупиніться та розкрийте душу перед коханим. Якщо не зробите цього – доведете стосунки до непоправного конфлікту. Адже недовіра ображає більше за будь-які гнівні слова. Саме час переглянути свої погляди на життя та на себе самого. Інакше біди не уникнути.