«Найдорожчі» спеціалісти України: кому платять зарплатню від $1000 на місяць

Всупереч поширеному переконанню про те, що в Україні неможливо отримувати велику зарплатню, насправді це зовсім не так. Представникам деяких професій вдається заробляти навіть по кілька тисяч доларів на місяць, не виїзджаючи за кордон. Хто ж ці щасливчики?

В першу чергу це, звісно ж, програмісти. Їх зарплату взагалі важко порівнювати з доходом представників інших професій, адже вона напряму залежить від курсу долара. Наприклад IT-спеціаліст, що оволодіє мовою програмування C++, заробляє в середньому 145 тис. грн. Тож програмісти – це професія, яка за рівнем прибутку просто поза конкуренцією. Однак є ще кілька спеціальностей, які високо цінуються та щедро оплачуються українськими роботодавцями.

Згідно з даними популярного сайту для пошуку роботи work.ua, у трійку спеціальностей з найвищими зарплатами входять також медіабайєр та геофізик. Наприклад медіабайєр, тобто людина, яка займається розміщенням реклами на різних інтернет-майданчиках, заробляє в середньому 67 тис. грн на місяць. Натомість геофізик отримує дещо нижчий дохід – близько 50 тис. грн.

Найбільш високооплачувані спеціальності в Україні:

програміст – 145 тис. грн;

медіабайєр – 67 тис. грн;

керівник з інформаційних технологій – 50 тис. грн;

геофізик – 50 тис. грн;

трейдер – 45 тис. грн;

директор з маркетингу – 40 тис. грн.

Таким є топ професій із найвищими зарплатами за версією кадрового порталу work.ua. В той же час за рейтингом Державного центру зайнятості України друге місце за рівнем зарплат після програмістів займають менеджери з тендерних продажів. І вже за ними слідують медіабайєри. Також до когорти «найдорожчих» спеціалістів в державній організації зарахували зубних техніків.

Варто зазначити, що за останній рік в Україні почали високо цінувати і представників деяких робочих спеціальностей. Найбільш високооплачуваними серед них вважаються водії-далекобійники. Вони заробляють в середньому 40 тис. грн на місяць.