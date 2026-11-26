Китай активно впроваджує концепцію спільних дій пілотованих літаків і безпілотників, відому як MUM-T (manned-unmanned teaming). Пілоти ВПС Народно-визвольної армії Китаю вже відпрацьовують повітряні бої разом з автономними дронами-веденими, а одну з ключових ролей у цих планах відіграє стелс-винищувач п’ятого покоління Chengdu J-20, здатний розганятися приблизно до 2100 км/год.

Бої з дронами на тренажерах

За даними армійської газети PLA Daily, авіаційна бригада Південного командування НВАК додала вправи MUM-T до програми наземних авіасимуляторів. Насамперед ці тренування розраховані на молодих пілотів. Вони ведуть тривалі бої проти віртуального супротивника, маючи у своєму розпорядженні безпілотних ведених.

Сценарії навмисно ускладнюють. Пілотам доводиться відбиватися від кількох хвиль цілей, що наближаються одна за одною, і водночас працювати в умовах радіоелектронних перешкод, які можуть порушувати зв’язок і роботу сенсорів. Тип винищувача в публікації не назвали, але на фото до матеріалу видно Shenyang J-16, закріплений за цією бригадою.

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Схожі навчання проводили й раніше. У грудні 2025 року пілот Центрального командування відпрацьовував імітовані бої разом зі згенерованими системою дронами-веденими та живими учасниками, які керували справжньою технікою за тисячі кілометрів від нього.

J-20 і тактика спільного прориву

Червневе дослідження Китайського інституту аерокосмічних досліджень (CASI) при ВПС США датує перевірку відповідних бойових методів 2024 роком. Згідно з ним, Дев’ята авіаційна бригада брала участь у розробці тактики скоординованого прориву для J-20, у якому діють як пілотовані, так і безпілотні літаки.

Ця бригада базується на авіабазі Уху в провінції Аньхой і підпорядковується Східному командуванню. Вона стала однією з перших частин ВПС НВАК, які отримали винищувачі J-20.

GJ-11 уже літає поруч із винищувачами

Китай не надто приховує ці роботи. У листопаді 2025 року у відео до 76-ї річниці ВПС НВАК показали ударний безпілотник GJ-11 з позначенням Xuanlong 08, який летів у парі з J-20 та літаком радіоелектронної боротьби J-16D. На початку листопада 2026 року телеканал CCTV показав кадри, на яких GJ-11 супроводжує J-16, а окремо й винищувачі J-20. Крім того, у вересні 2025 року на військовому параді до Дня Перемоги Китай продемонстрував одразу кілька автономних бойових дронів.

Ударний безпілотник GJ-11 на авіасалоні в Чжухаї. Фото: Infinty 0 / Wikimedia Commons

Головна інженерна складність полягає в координації літаків із різними можливостями в межах спільної бойової мережі. Якщо її вдасться розв’язати, автономні ведені дадуть командирам більше бортів у повітрі без пропорційного зростання навантаження на пілотів у кабінах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що китайські вчені виявили серйозну вразливість стелс-технологій винищувачів J-20. Дослідження показало, що втрата лише 10% радіопоглинального покриття за певних умов майже вдвічі збільшує потужність відбитого радіосигналу. Це особливо важливо для літаків п’ятого покоління, зокрема J-20 та американського F-22 Raptor.