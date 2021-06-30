Повністю розсекречено наступний доступний смартфон OnePlus – Nord 2

В наступному місяці китайський бренд OnePlus має намір представити новий смартфон за доступною ціною – Nord 2. Однак спритні інсайдери вже зараз злили в Мережу всі його характеристики. Отже, за чутками, новинка отримала AMOLED-дисплей діагоналлю6,43 дюйма і роздільною здатністю Full HD + 2340 x 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 90 Гц і отвором в лівому верхньому кутку під потужну 32-мегапіксельну фронтальну камеру.





Основна камера отримала головний 50-мегапіксельний сенсор, доповнений 8-мегапіксельним датчиком і ультраширококутною оптикою і 2-мегапіксельним допоміжним сенсором. Електронним мозком смартфона став восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 1200. Передбачено до 12 Гбайт оперативної пам’яті і 256 Гбайт постійного сховища.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю чи то 30, чи то 65 Вт. Гаджет буде підтримувати зв’язок в мережах п’ятого покоління.