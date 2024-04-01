Samsung готує Ultra версію популярного смартфона

У 2024 році компанія Samsung вперше представить модель Ultra у серії смартфонів Galaxy Z Fold. Про це повідомляє видання SamMobile.

Інформація про розробку Galaxy Z Fold 6 Ultra багаторазово з’являлася в мережі впродовж року, проте досі в інсайдерів не було конкретних доказів існування моделі. Однак зараз ентузіасти виявили в базі даних сертифікаційного центру Південної Кореї телефон із номером моделі SM-F958. У даному випадку цифра 8 означає, що в маркетинговій назві пристрою буде присутнє слово “Ultra”.

На даний момент, згідно з повідомленням SamMobile, Galaxy Z Fold 6 Ultra розробляється тільки для ринку Південної Кореї. Європейська та американська версії телефону ще не виявлені.

“Це може означати, що Samsung випустить Galaxy Z Fold 6 Ultra тільки в декількох країнах. Або новинка перебуває на ранній стадії розробки і може бути випущена через кілька місяців після запуску оригінального Galaxy Z Fold 6”, – пише SamMobile.

Чим Galaxy Z Fold 6 Ultra відрізнятиметься від Galaxy Z Fold 6 достовірно невідомо. Однак передбачається, що версія Ultra може бути оснащена новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, титановим корпусом, захистом екрану Gorilla Glass Armor і поліпшеними вбудованими камерами.