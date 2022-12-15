Як використовувати генератори у дощову погоду?

Щоб уникнути надзвичайних ситуацій при експлуатації бензинових та інших електрогенераторів, необхідно дотримуватись правил безпеки. У ДСНС розповіли, як уникнути аварій, пожеж та інших проблем.

Клімат в Україні дуже нестабільний. Тут дощ може піти взимку, а сніг посеред осені чи навесні. Разом із тим будь-які опади є головною проблемою у використанні генераторів. Державна Служба Надзвичайних Ситуацій попереджає:

Генератори заборонено встановлювати у будинках, приміщеннях та на балконах.

Вони можуть працювати на вулиці, але лише під навісом, чи під захисним контейнером.

Обладнання не має захисту від опадів. Тому необхідно належні умови створити самостійно. Якщо немає навісу чи навіть немає змоги його встановити, можна використовувати спеціальні контейнери.

Коли генератор працює, він виробляє багато токсичних речовин, через які людина може отримати сильне отруєння чадним газом та навіть загинути. Коли на дворі сухо, обладнання можна не накривати. У літню спеку краще забезпечити тінь, щоб захистити техніку від сонячної радіації та високих температур.

Якщо на дворі йде дощ, потрібно перенести генератор під навіс, або скористатись спеціальним контейнером. При цьому устаткування має отримувати доступ до чистого повітря, щоб уникнути перегрівань. Коштують на ринку захисні оболонки не так вже й дорого у порівнянні із самим устаткуванням.

Через постійні ракетні обстріли та атаки дронами українці залишаються без електричної енергії. Тому альтернативні джерела енергії мають великий попит серед громадян. Разом із цим зростає й рівень небезпеки серед населення. Прості правила та поради допоможуть уникнути їх. У ДНСН закликають до свідомого ставлення до бензинових генераторів та дотримуватися інструкцій.