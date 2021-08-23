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Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac: українцям назвали кращу вакцину

23.08.2021
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коронавірус

Міністр охорони здоров’я України Олег Ляшко закликає українців вакцинуватися прямо зараз. На брифінгу він заявив , що кращої вакциною є та, яка доступна в даний час.


“Краща вакцина та, яка поруч”, – сказав він.

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Ляшко переконаний, що з вакцинацією не треба зволікати.

“Кращий час вакцинуватися – це сьогодні. Не переносьте все на ” після свят “, – додав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видано дозволи ВООЗ, тому на них на всіх видається європейський сертифікат.

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23.08.2021
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