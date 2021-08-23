Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac: українцям назвали кращу вакцину

Міністр охорони здоров’я України Олег Ляшко закликає українців вакцинуватися прямо зараз. На брифінгу він заявив , що кращої вакциною є та, яка доступна в даний час.





“Краща вакцина та, яка поруч”, – сказав він.

Ляшко переконаний, що з вакцинацією не треба зволікати.

“Кращий час вакцинуватися – це сьогодні. Не переносьте все на ” після свят “, – додав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видано дозволи ВООЗ, тому на них на всіх видається європейський сертифікат.