Citizen представила годинник Touchdown Mickey AW1739-02W із сонячним живленням

Японська компанія Citizen розширила колекцію наручних годинників, створених у співпраці з Disney. Новинка під назвою Touchdown Mickey AW1739-02W поєднує класичний аналоговий механізм, оригінальний дизайн із Мікі Маусом та елементи американського футболу. Модель уже з’явилася на офіційному американському сайті виробника за ціною 395 доларів, що становить приблизно 17 000 гривень.

Незвичайний дизайн із футбольними мотивами

Головною особливістю Citizen Touchdown Mickey став оливково-зелений циферблат із зображенням Мікі Мауса, який тримає м’яч для американського футболу. Ілюстрацію створили художники Disney Джон і Шеллі Лотер. Замість звичайних годинних позначок використані символи X та O, а також стрілки, що нагадують тактичні схеми футбольних тренерів. На зовнішній шкалі циферблата розміщені позначки, стилізовані під лінії 50 ярдів футбольного поля.

Стрілки та декоративні елементи мають люмінесцентне покриття, завдяки якому час можна роздивитися навіть за слабкого освітлення. Корпус діаметром 44,3 мм виготовлений із нержавіючої сталі із сірим іонним покриттям. Циферблат захищає опукле мінеральне скло, а комплект доповнює чорний шкіряний ремінець із контрастною строчкою та класичною пряжкою.

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Сонячна технологія Eco-Drive та захист від води

Усередині Citizen Touchdown Mickey встановлений кварцовий механізм J810 із фірмовою технологією Eco-Drive. Вона дозволяє перетворювати природне та штучне світло на електричну енергію, яка накопичується у вбудованому акумуляторі. Завдяки цьому власнику не потрібно регулярно міняти звичайну батарейку. Годинник оснащений трьома стрілками та окремим віконцем для відображення дати.

Ще однією перевагою новинки стала водостійкість до 100 метрів, що відповідає стандарту WR100 або 10 Bar. Такий захист дозволяє використовувати годинник під час плавання та повсякденного контакту з водою, проте він не призначений для дайвінгу.

Citizen Touchdown Mickey AW1739-02W насамперед орієнтований на шанувальників Disney, колекціонерів тематичних аксесуарів і любителів американського футболу. Наразі модель представлена на ринку США. Інформації про офіційні продажі в Україні поки немає.