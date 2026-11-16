Citizen представила часы Touchdown Mickey AW1739-02W с солнечным питанием

Японская компания Citizen расширила коллекцию наручных часов, созданных в сотрудничестве с Disney. Новинка под названием Touchdown Mickey AW1739-02W сочетает в себе классический аналоговый механизм, оригинальный дизайн с Микки Маусом и элементы американского футбола. Модель уже появилась на официальном американском сайте производителя по цене 395 долларов, что составляет примерно 17 000 гривен.

Необычный дизайн с футбольными мотивами

Главной особенностью модели Citizen Touchdown Mickey стал оливково-зеленый циферблат с изображением Микки Мауса, держащего мяч для американского футбола. Иллюстрацию создали художники Disney Джон и Шелли Лотер. Вместо обычных часовых меток использованы символы X и O, а также стрелки, напоминающие тактические схемы футбольных тренеров. На внешней шкале циферблата размещены метки, стилизованные под линии 50 ярдов футбольного поля.

Стрелки и декоративные элементы имеют люминесцентное покрытие, благодаря которому время можно разглядеть даже при слабом освещении. Корпус диаметром 44,3 мм изготовлен из нержавеющей стали с серым ионным покрытием. Циферблат защищает выпуклое минеральное стекло, а комплект дополняет черный кожаный ремешок с контрастной строчкой и классической пряжкой.

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Солнечная технология Eco-Drive и водонепроницаемость

Внутри часов Citizen Touchdown Mickey установлен кварцевый механизм J810 с фирменной технологией Eco-Drive. Она позволяет преобразовывать естественный и искусственный свет в электрическую энергию, которая накапливается во встроенном аккумуляторе. Благодаря этому владельцу не нужно регулярно менять обычную батарейку. Часы оснащены тремя стрелками и отдельным окошком для отображения даты.

Еще одним преимуществом новинки стала водонепроницаемость до 100 метров, что соответствует стандарту WR100 или 10 бар. Такая защита позволяет использовать часы во время плавания и при повседневном контакте с водой, однако они не предназначены для дайвинга.

Часы Citizen Touchdown Mickey AW1739-02W в первую очередь предназначены для поклонников Disney, коллекционеров тематических аксессуаров и любителей американского футбола. В настоящее время модель представлена на рынке США. Информации об официальных продажах в Украине пока нет.