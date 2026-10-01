Часы, которые не боятся ни грязи, ни глубины 200 метров: Casio представила модель Mudman GDG-B100

Casio обновила линейку Mudman: компания представила защищенные часы GDG-B100. Это первая модель серии с дисплеем Memory-in-Pixel (MIP). Такие экраны потребляют мало энергии и не теряют контрастности при ярком освещении, а для часов, которые носят в экстремальных условиях, это важно.

Корпус размером 63,6 × 49,6 × 16,2 мм и весом 66 граммов изготовлен из полимерной смолы, армированной углеродным волокном. Его защищает конструкция Carbon Core Guard. Как и остальные модели Mudman, новинка полностью защищена от пыли и грязи, а водонепроницаемость обеспечивается на глубине до 200 метров.

Есть и базовые спортивные функции. С помощью встроенного акселерометра часы измеряют дистанцию, скорость и темп бега и сохраняют в журнале до 100 тренировок. Кроме того, появилась функция отслеживания прогресса в беговых тренировках. Красная светодиодная подсветка не нарушает ночную адаптацию глаз.

Через Bluetooth часы синхронизируются со смартфоном: пройденное расстояние автоматически уточняется по GPS телефона, на экран поступают уведомления, а также настраивается мировое время. Устройство питается от обычной батарейки, которой, по данным Casio, хватает примерно на два года.

Casio Mudman GDG-B100 уже можно заказать в Японии. Доступны черный, зеленый и желтый корпуса, а стоимость составляет $245, то есть около 10 990 грн по официальному курсу НБУ на 30 сентября (44,86 грн/$). Розничные продажи начнутся в октябре. Информации о выходе на другие рынки пока нет.