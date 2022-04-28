Apple запустила сервіс самостійного ремонту iPhone

Поки що програма доступна лише жителям Сполучених Штатів Америки. Також Apple опублікувала посібник з розбирання та збирання гаджетів. На даний момент програма Self Service Repair поширюється на смартфони лінійок iPhone 12 та iPhone 13, а також iPhone SE третього покоління.





Користувачі можуть придбати понад 200 деталей (екрани, батареї, камери тощо) та інструментів. Деякі інструменти також пропонуються в оренду — доведеться заплатити 49 доларів.

Портал TechCrunch стверджує, що Apple поверне частину грошей за нові деталі, якщо користувач принесе старі натомість. Так, батареї для iPhone 12 та iPhone 13 коштують по 69 доларів. Але, якщо віддати стару, знижка становитиме 24,2 долари.