Apple випустила друге покоління AirPods Pro 2. Скільки коштують навушники?

Перше покоління AirPods Pro дебютувало у 2019 році. Apple довго тягнула з продовженням, але нарешті представила нові навушники AirPods Pro 2. Що вони пропонують скільки коштують і коли надійдуть у продаж?





AirPods Pro 2 – технічні характеристики

Навушники отримали нове “серце” – чіп H2. Він покращує функцію об’ємного звуку, в якій звучання змінюється в залежності від того, в який бік користувач повертає голову. Більше того, разом з айфоном на iOS 16 можна буде налаштовувати об’ємний звук, скануючи вухо за допомогою камери девайса.

Нові навушники пропонують активне шумозаглушення, яке, за словами Apple, вдвічі ефективніше попереднього покоління. Виробник також розробив новий розмір силіконових амбушюр – XS.

Унікальною фішкою AirPods Pro 2 є можливість регулювати гучність за допомогою свайпів по ніжці навушників. Вони працюватимуть до 6 годин без підзарядки та до 30 годин із використанням зарядного чохла. Користувачам також буде легко знайти втрачений кейс, оскільки він отримав вбудований динамік, який може відтворювати звуковий сигнал. Крім того, футляр тепер можна заряджати за допомогою зарядного пристрою Apple Watch.

AirPods Pro 2 — ціна, дата виходу

Ціна новинки встановлена ​​на рівні 249 доларів. Попередній продаж AirPods Pro 2 розпочнеться 9 вересня 2022 року. Перші покупці отримають навушники з 23 вересня 2022 року.