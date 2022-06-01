Названі терміни виходу та характеристики PlayStation 5 Pro

Одним з найочікуваніших пристроїв, які мають вийти найближчими роками, залишається приставка PlayStation 5 Pro. Розмови про цей пристрій почалися ще до того, як була запущена звичайна версія. Більше подробиць про нову модель розповіла презентація TCL Technology, яка відбулася в Польщі.





На одному зі слайдів презентації була продемонстрована дорожня карта консолей, починаючи з PS4 та Xbox One у 2013 році та закінчуючи PlayStation 5 Pro та новими Xbox Series S/X. Терміни виходу останніх позначені як 2023-2024 рік, а ключовим нововведенням стане використання нового процесора GPU RX7700XT, який може рендерувати картинку 4К з частотою 60-120fps.

Незважаючи на те, що Microsoft ще рік тому підтвердила, що працює над новим поколінням Xbox, варто мати на увазі, що слайд TCL – це швидше за прогноз, який не є офіційним. Особливо враховуючи те, що Sony та Microsoft все ще не вдається забезпечити попит на консолі через дефіцит чіпів.