Hardnews

iPhone 17 Pro отримає три нововведення для любителів фото

GSMinfo28.07.2025
iPhone 17 Pro

Копилка чуток про iPhone 17 Pro, що готується до випуску, поповнилася новою інформацією. За інформацією порталу MacRumors з посиланням на джерело в галузі, майбутній флагман Apple матиме відразу три помітні нововведення в частині мобільної зйомки порівняно зі своїм попередником.

Видання з посиланням на інсайдерську добірку промоматеріалів для iPhone 17 Pro стверджує наступне:

В тему
  • смартфон оснастять зум-камерою з функцією оптичного наближення 5x і 8x, а також можливістю переміщення і вибору точки фокусування;
  • стандартний додаток камери стане більш «професійним». Подробиці не наводяться: швидше за все, мова йде про розширену кількість налаштувань в режимі Pro;
  • на верхній грані корпусу смартфона з’явиться виділена кнопка управління камерою.

Ця інформація поки не підтверджена жодними надійними джерелами, тому до неї варто поставитися з часткою скептицизму. Сама Apple, як і в більшості подібних випадків, чутки про свої майбутні новинки залишила без уваги.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Tags
GSMinfo28.07.2025
Back to top button