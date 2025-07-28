iPhone 17 Pro отримає три нововведення для любителів фото

Копилка чуток про iPhone 17 Pro, що готується до випуску, поповнилася новою інформацією. За інформацією порталу MacRumors з посиланням на джерело в галузі, майбутній флагман Apple матиме відразу три помітні нововведення в частині мобільної зйомки порівняно зі своїм попередником.

Видання з посиланням на інсайдерську добірку промоматеріалів для iPhone 17 Pro стверджує наступне:

смартфон оснастять зум-камерою з функцією оптичного наближення 5x і 8x, а також можливістю переміщення і вибору точки фокусування;

стандартний додаток камери стане більш «професійним». Подробиці не наводяться: швидше за все, мова йде про розширену кількість налаштувань в режимі Pro;

на верхній грані корпусу смартфона з’явиться виділена кнопка управління камерою.

Ця інформація поки не підтверджена жодними надійними джерелами, тому до неї варто поставитися з часткою скептицизму. Сама Apple, як і в більшості подібних випадків, чутки про свої майбутні новинки залишила без уваги.