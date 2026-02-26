Розкрито характеристики REDMI K90 Pro: акумулятор на 8000 мАг та кулер для охолодження

Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station поділився деталями щодо майбутнього смартфона REDMI K90 Pro. Очікується, що офіційний дебют потужної новинки відбудеться на внутрішньому ринку Китаю вже у квітні цього року.

Згідно з витоком, «серцем» смартфона стане топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. За вражаючу автономність пристрою відповідатиме величезний акумулятор ємністю 8000 мАг. Щоб впоратися з нагріванням флагманського чипа, виробник встановить просунуту систему охолодження з випарною камерою та справжнім фізичним вентилятором.

Серед інших преміальних фішок майбутнього смартфона заявлені ультразвуковий сканер відбитків пальців, симетричні подвійні динаміки та високий рівень захисту від води й пилу.

Також з’явилася інформація про старшу модель серії — REDMI K90 Ultra. Її апаратною основою має стати однокристальна система MediaTek Dimensity 9500. За попередніми чутками, обидва смартфони залишаться ексклюзивами для китайського ринку і не надійдуть у глобальний продаж.